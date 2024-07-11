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北捷「米奇與好朋友」彩繪列車登場！超Q內裝曝光　迪士尼控快衝

▲台北捷運公司近期與迪士尼合作，「米奇與好朋友主題彩繪列車」在淡水信義線現身。（圖／台北捷運）
▲台北捷運公司近期與迪士尼合作，「米奇與好朋友主題彩繪列車」在淡水信義線現身。（圖／台北捷運）

記者潘毅／綜合報導

台北捷運公司近期與迪士尼合作，在淡水信義線上能夠看到「米奇與好朋友主題彩繪列車」，還有許多地方設有裝置藝術能讓民眾拍照，並推出多達27款「繽紛嘉年華版」限量系列商品，迪士尼控快來看！

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▲車廂內部色彩豐富的彩繪，讓乘客彷彿置身迪士尼的夢幻世界當中。（圖／台北捷運）
▲車廂內部色彩豐富的彩繪，讓乘客彷彿置身迪士尼的夢幻世界當中。（圖／台北捷運）
搭北捷也能進入迪士尼世界！超萌彩繪車廂曝光

今年迪士尼以米奇與好朋友將首度走進真實世界「Keep It Real」為主題，打造都會潮流風格打造主題彩繪列車，行駛在淡水信義線上，讓米奇與好朋友共同陪伴大臺北地區的通勤族們。

車廂內部可以看到米奇、米妮、奇奇與蒂蒂出現在車廂門上，地板也有大大的米奇投影，讓乘客彷彿置身在迪士尼的夢幻世界當中。

▲捷運彩繪車廂外觀。（圖／台北捷運）
▲捷運彩繪車廂外觀。（圖／台北捷運）
迪士尼裝置藝術超好拍！精美周邊、主題市集超豐富

除了捷運彩繪車廂之外，迪士尼以米奇與好朋友將首度走進真實世界「Keep It Real」為主題，推出17項27款捷運限定款的都會繽紛嘉年華主題商品，在商品設計上結合迪士尼主題，融入了更多捷運元素巧思，如結合捷運5條路線色調，以線條狀勾勒出背景意象；另推出燒腦字母款，結合繽紛Q版英文字母及迪士尼可愛角色設計穿插排列，其中藏有許多如「METRO」、「TAIPEI」及「MICKEY」等文字，挑戰粉絲們眼力。

▲迪士尼捷運限定款的都會繽紛嘉年華主題商品。（圖／台北捷運）
▲迪士尼捷運限定款的都會繽紛嘉年華主題商品。（圖／台北捷運）
即日起至9月30日，「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」在捷運心中山線形公園登場，共計11處超吸睛造景，照片上傳打卡還有機會抽中香港迪士尼樂園雙人行，搭乘星宇航空歡樂一夏。

▲捷運心中山線形公園登場，共計11處造景，讓迪士尼控爽爽拍照，還有機會抽機票。（圖／台北捷運）
▲捷運心中山線形公園登場，共計11處造景，讓迪士尼控爽爽拍照，還有機會抽機票。（圖／台北捷運）
期間限定迪士尼主題市集部分，則是從即日起至7月21日止，連續三週四、五、六、日中午12時至20時30分舉辦，現場有多款迪士尼系列限定商品。

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