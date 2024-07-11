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(G)I-DLE小娟公開月薪：1個月可賺10億　李泳知嚇到五官擠成一坨

▲《鄉村生活大作戰》節目上，(G)I-DLE隊長小娟（左）自爆月薪10億，李泳知聽完大傻眼。（圖／Pixid YouTube）
▲《鄉村生活大作戰》節目上，(G)I-DLE隊長小娟（左）自爆月薪10億，李泳知聽完大傻眼。（圖／Pixid YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團(G)I-DLE近日發行新專輯《I SWAY》回歸樂壇，除了跑宣傳，隊長小娟仍忙於主持網路節目《鄉村生活大作戰》，最新一集嘉賓邀請到也是剛回歸的李泳知，小娟單刀直入問她男友相關問題，李泳知也回敬：「姐姐一個月能賺多少？」小娟大方透露10億韓元（約台幣2500萬元），驚人月薪羨煞所有人。

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▲小娟跟李泳知比身高，小娟聽聞《Small girl》是真人真事改編，感到震驚。（圖／Pixid YouTube）
▲小娟跟李泳知（右）比身高，聽聞《Small girl》是真人真事改編，小娟感到震驚。（圖／Pixid YouTube）
李泳知日前發行《Small girl》，歌詞講述沒自信的高大女苦無可愛的條件，嚮往成為小女孩，同時擔憂男友「喜歡小女生」，種種不安使得小劇場爆發，處處迴避男友，結果男友覺得女生想太多，根本不會因為女友聲音響亮、個子高大就不喜歡她。

小娟一見到李泳知就詢問她身高，接著表示：「我對一件事很好奇，妳真的會嫉妒矮小的女生嗎？妳心目中矮小的女生身高是多少？」身高175公分的李泳知，表示希望能跟小娟一樣長到155公分就好，小娟再問：「那（歌詞）是真實故事嗎？」李泳知承認，透露就是有一天跟男友走在路上，突然一位矮小的女孩跟男友打招呼，李泳知心裡不是滋味卻無可奈何，因此創作出《Small girl》，笑說：「還因為這樣賺到錢！」

小娟繼續追問：「你們分手了嗎？還在交往嗎？」李泳知嚇到做出鬼臉，沒有正面回答；隨後換李泳知犀利提問：「姐姐一個月能賺多少？」小娟回：「妳不也是賺很多嗎？」2人都說每個月的收入數字起伏很極端，小娟說：「我...要把年收入除以12嗎？我的最高收入，最好的月份...可以賺到10億，最低的話是10萬。」

不過李泳知認為，小娟有刻意隱瞞真實數字，「我估計她應該賺更多，應該是有減少」，2人不願再聊收入，趕緊低頭切蔥轉移話題。

▲李泳知（右）對於是否有男友，做出鬼臉轉移話題。（圖／Pixid YouTube）
▲李泳知（右）對於是否有男友的提問，以「做鬼臉」方式轉移話題。（圖／Pixid YouTube）
▲▼小娟月薪最高可賺10億（上），最低為10萬元。（圖／Pixid YouTube）
▲▼小娟月薪最高可賺10億（上），最低為10萬元。（圖／Pixid YouTube）
▲▼小娟月薪最高可賺10億（上），最低為10萬元。（圖／Pixid YouTube）
 

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