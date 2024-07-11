抗環太軍演？山東艦第4度出第一島鏈 綠委籲台美日啟動聯合兵推
中俄海上聯合巡航之際，中國航艦山東號再次被目擊到「東出」第一島鏈，於太平洋西部進行艦載機起降等訓練，這是山東號航艦編隊第四度出第一島鏈演訓。國防部今（11）日公布最新中共軍機動態及共機影像，從昨日到今日共有共機66架次，其中56架次跨越台海中線，大批共機出海協同山東號航艦出海演訓，數量創公布共機擾台資訊後新高，國防部也公布空軍共機殲-16與轟-6轟炸機的監偵照，強調嚴密監控。對此，民進黨立委陳冠廷呼籲台美日應啟動聯合兵推，以因應可能發生的安全挑戰。
記者呂炯昌／綜合報導
陳冠廷表示，山東艦的行動正值美國主導的「2024年環太平洋軍演」在夏威夷群島周邊海域進行之際，日本海上自衛隊也在宮古島東南方海域觀測到山東艦編隊，並確認山東艦上有艦載戰鬥機和艦載直升機的起降活動。台灣除了要嚴密監控共軍動態，更應注意俄羅斯、朝鮮、伊朗可能會彼此在戰略上佯動、分散實質行動的注意力。
陳冠廷指出，雖然國防部長顧立雄表示山東艦是經過巴林塘海峽進入西太平洋，國防部已經全面監控包括殲-16、轟-6、空警-500及無人機等共機在內的37架次出海活動，但中國與俄羅斯的聯合演訓不僅是對台灣的挑釁，也是對整個亞太地區和平與穩定的威脅。美國國家情報總監海恩斯此前曾指出，中俄針對台灣問題的聯合軍演值得高度警惕，台海地區成為中俄合作的熱點區域，這將對區域安全。構成更大的挑戰。
陳冠廷表示，面對挑戰就需要有更多的想定推演，在各種想定的劇本中推演，譬如台海有事時，盟友是否或如何提供台灣透過臨近軍事基地提供燃料、補給等，這都是需要國安單位去努力的。
陳冠廷呼籲，台灣應積極與國際盟友合作，提升國防能力，共享情報，以應對中俄聯合軍演對區域安全構成的威脅，共同維護台海及西太平洋的和平與穩定。