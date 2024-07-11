颱風下週「生成機率不低」！專家預估路徑 對台灣影響出爐
經過連續幾週的高溫，颱風活躍的時段慢慢要來了，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，下週台灣南邊有颱風活動的可能性應該不低；不過在觀察颱風前，中央氣象署預報員劉宇其仍提醒，高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態未來一週還會持續，尤其週末在大台北的氣溫，可能飆破攝氏37度。
記者張志浩／綜合報導
吳聖宇指出，因為太平洋高壓北抬，南邊的季風低壓槽有建立的趨勢，季風槽中發生熱帶擾動，甚至進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會也較高，因此下週有颱風活動的可能性不低。
而隨著太平洋高壓增強，熱帶性低氣壓或颱風有機會被引導往廣東、海南島一帶移動，直接影響台灣的可能性較低，「實際的狀況還要觀察，不用太緊張，進入7月中旬，有颱風發展再正常不過，不需要大驚小怪。」
劉宇其則指出，明（12）日天氣和今天類似，上午炎熱，午後雷雨集中在山區、大台北、宜蘭、花蓮，較容易有劇烈雨勢的熱點在各地山區，後雷雨範圍擴大到西半部，週六（7/13）轉吹偏南風，各地晴到多雲，高溫會些微上升，高溫範圍更為廣闊，午後中部以北、東北部、東部及各地山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。
週日至下週三（7/13至7/17）太平洋高壓持續增強，並往北移動，台灣吹東南風，各地仍以晴到多雲為主，東南部及恆春半島全天不定時有局部短暫陣雨，午後西半部及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨。