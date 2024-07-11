內幕／正面對決罷免！謝國樑罕見開跑宮廟　勤走陸戰、尋求藍白合

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謝國樑陣營人士指出，其實本就預判罷免案會進入第三階段，也早就定調此戰為「熱戰」，之所以在二階段之前維持「冷戰」，主要就是因為罷免還沒成案，盡量低調、降低仇恨值，但當二階通過門檻後，當然就是全面應戰。
據了解，謝國樑過去因為基督教信仰的關係，從不跑宮廟行程，都由副市長或是民政局長代跑，近期謝國樑開始親自跑宮廟行程，只是堅守不拿香的原則，全力固樁，不只如此，謝國樑已經跑完60場市政說明會外，接下來也會持續跟民眾溝通，親自說明政績。
地方人士指出，基隆人其實比較溫和，不喜歡罷免激起仇恨對立，因此罷免戰應該採取「外冷內熱」的做法，外冷就是不需要過多華麗的宣傳，而是要扎實的勤走地方，跟民眾說明過去哪裡做得不夠好、未來可以如何改進，因為基隆地方小、人少，這樣的穿透力強、效果才會好，至於內熱則是要顧好基本盤，因為在30個基隆議員中有17至18人是支持謝國樑的，應把這些票催出來。
地方人士也分析，基隆的罷免跟過去高雄罷免案的性質其實有很大的不同，高雄政治板塊本就綠大於藍，再加上韓國瑜當年是因為落跑選總統，因此仇恨值很高，反觀基隆，謝國樑並沒有犯錯，罷樑最初的理由是東岸商場爭議，但法院判決也已出爐，證明東岸商場屬於基隆市政府，讓罷免的正當性完全被破解。
不止如此，基隆市本就藍白合，包括基隆市政府聘用民眾黨的邱珮琳擔任副市長，又網羅民眾黨的楊寶楨擔任政策大使，據了解，下週民眾黨有議員層級的政治人物將到基隆力挺謝國樑，基隆這一役，藍營也會與白營結盟，尋求讓不同意票極大化。
地方人士認為，基隆罷免戰最重要的還是回歸到政績、市政討論，因為這是一場沒有敵營對手的戰役，真正的對手就是自己，如何讓喜歡謝國樑的人出來投票、討厭謝國樑的人減少或不出門投票，就是最大課題，接下來的時間謝國樑要更努力說服選民，給他機會繼續完成當選前的政治承諾。