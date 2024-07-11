世新大學啦啦隊合作西原高校行進樂隊 總統府音樂會共演動漫神曲
倒數10天！日本沖繩縣立西原高校行進樂隊獲得文化總會、總統府邀請，攜手世新大學啦啦隊組成「台日啦啦隊」，將在20日的總統府音樂會上藉由音樂、運動共同表演動漫神曲，也為遠征巴黎奧運會的國手打氣。
記者林則澄／台北報導
文化總會表示，7月20日晚間7時在國家兩廳院藝文廣場舉行的「2024總統府音樂會－自由之力」，特別邀請2022年在「音樂界奧林匹克」之稱的荷蘭WMC世界音樂大賽奪冠的沖繩縣立西原高等學校行進樂隊，攜手曾獲全國大專校院啦啦隊錦標賽公開男女混合團體甲組冠軍13次、國際亞洲啦啦隊公開賽冠軍、美國世界大學嘻哈雙人組亞軍，並且多次在國際日本啦啦隊公開錦標賽奪牌，迄今成立20年的世新大學啦啦隊強強聯手組成「台日啦啦隊」共同表演動漫神曲，也為即將出發巴黎奧運會的台灣選手加油。
世新大學啦啦隊指導教師暨總教練李敏玲表示，這次總統府音樂會主題別具意義，不僅只是音樂會，更是一個全民運動，也在文化、表演藝術融入體育的關懷，世新大學啦啦隊非常榮幸受邀演出，期待合作來自沖繩縣的西原高校行進樂隊，也在未來能有機會走出台灣被世界看見。
文化總會過往邀請日本東京農業大學第二高校吹奏樂部（翡翠騎士）、京都橘高等學校吹奏樂部（橘色惡魔）來到台灣演出，也讓「行進樂隊」掀起一股熱潮，這次突破性地加入啦啦隊演出，不僅為了奧運應援，更是表演藝術的創新嘗試，融合音樂、競技、舞蹈，帶給觀眾聽覺、視覺的雙重盛宴。
世新大學啦啦隊表示，啦啦隊運動獲得國際奧林匹克委員會認證，未來可望成為最新的奧運項目，能夠站上這個全國性舞台，不僅是為巴黎奧運會的台灣選手加油，也是對於啦啦隊運動員長期投入訓練的肯定以及鼓勵。