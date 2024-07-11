輝達合作夥伴安提、所羅門強強聯手　加速AI和3D機器視覺應用落地

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所羅門視覺事業處協理李佳運表示，安提國際提供廣泛的邊緣AI運算系統，針對應用提供各種客製解決方案與長期技術支援，同時也為所羅門的AI 3D機器視覺技術，提供完美相容的硬體支援，很期待結合雙方的優勢，為全球各領域產業拓展更多可能性。
安提國際的邊緣AI運算系統，能為AI訓練和推理提供無與倫比的運算能力，攜手所羅門共同推動頂尖的3D機器視覺。所羅門AI 3D視覺解決方案，僅需極少量的訓練樣本，就能迅速完成AI 模型的訓練。透過此次的合作，助力製造和工業企業客戶，在複雜的AI任務中實現簡單化與自動化，促進實現工業4.0。像是META-aivi智能視覺解決方案，透過平板或手機鏡頭，就可利用擴增實境進行SOP驗證，指導操作員依循操作，確保正確的作業程序，降低人為錯誤的風險，同時提高企業生產力。
在硬體方面，安提國際MegaEdge系列–AIP-KQ67系統，採用第12/13代Intel Core i9/i7/i5處理器，通過NVIDIA NCS認證，搭載NVIDIA A2 Tensor Core GPU，其高效能和可擴展性，非常適合用於電腦視覺處理及AI訓練效能加速。DeviceEdge系列–AIE-KX13/23推論平台，搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 運算模組，提供高達每秒275兆次浮點運算低延遲高效的推論效能。