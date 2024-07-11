今日來講股／台積電登千、台股高還有更高！專家曝優先佈局這幾檔

輝達合作夥伴安提、所羅門強強聯手　加速AI和3D機器視覺應用落地

▲宜鼎旗下子公司安提國際（Aetina）宣布，攜手合作AI 3D視覺和機器人解決方案領導廠商所羅門（Solomon），建立緊密的合作夥伴關係。（圖／NOWnews資料照）
▲宜鼎旗下子公司安提國際（Aetina）宣布，攜手合作AI 3D視覺和機器人解決方案領導廠商所羅門（Solomon），建立緊密的合作夥伴關係。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

宜鼎旗下子公司安提國際（Aetina）宣布，攜手合作AI 3D視覺和機器人解決方案領導廠商所羅門（Solomon），建立緊密的合作夥伴關係。安提國際提供高效能邊緣AI解決方案，包含最新的輝達 （NVIDIA）Jetson系統和NCS認證系統，能完美整合所羅門先進的3D機器視覺設備，可依據產業應用需求提供客製化邊緣AI和3D視覺解決方案，為全球各行各業探索商業智能應用的各種可能性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
安提國際副總經理洪英瑞表示，透過緊密合作，所羅門和安提國際，提供客製化的邊緣AI 3D機器視覺解決方案，協助客戶利用最少的資源和時間大幅度提高生產力。由於雙方皆是輝達的合作夥伴，彼此合作更強化軟硬體的無縫整合，加速AI技術在邊緣端實現應用高效落地，以滿足全球製造業、半導體、零售業等多元產業需求。

所羅門視覺事業處協理李佳運表示，安提國際提供廣泛的邊緣AI運算系統，針對應用提供各種客製解決方案與長期技術支援，同時也為所羅門的AI 3D機器視覺技術，提供完美相容的硬體支援，很期待結合雙方的優勢，為全球各領域產業拓展更多可能性。

安提國際的邊緣AI運算系統，能為AI訓練和推理提供無與倫比的運算能力，攜手所羅門共同推動頂尖的3D機器視覺。所羅門AI 3D視覺解決方案，僅需極少量的訓練樣本，就能迅速完成AI 模型的訓練。透過此次的合作，助力製造和工業企業客戶，在複雜的AI任務中實現簡單化與自動化，促進實現工業4.0。像是META-aivi智能視覺解決方案，透過平板或手機鏡頭，就可利用擴增實境進行SOP驗證，指導操作員依循操作，確保正確的作業程序，降低人為錯誤的風險，同時提高企業生產力。

在硬體方面，安提國際MegaEdge系列–AIP-KQ67系統，採用第12/13代Intel Core i9/i7/i5處理器，通過NVIDIA NCS認證，搭載NVIDIA A2 Tensor Core GPU，其高效能和可擴展性，非常適合用於電腦視覺處理及AI訓練效能加速。DeviceEdge系列–AIE-KX13/23推論平台，搭載 NVIDIA Jetson AGX Orin 運算模組，提供高達每秒275兆次浮點運算低延遲高效的推論效能。

最新PC市佔出爐！蘋果排名第4　華碩銷售「擠掉宏碁」拿下全球前5

降息穩了？美債殖利率走勢恐遇壓力　分析師：對台股會是正面效果

iPhone 16平價型號不會輸！外媒曝「5誘因」不必買到旗艦機

超微曾想收購輝達！前工程師曝「破局原因」：黃仁勳堅持要當CEO

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代