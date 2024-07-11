蘋果開學季超佛！買Mac送AirPods、iPad Air送最新Apple Pencil
▲蘋果開學季活動台灣今（11）日正式起跑！即日起至9月30日，符合教育身份者，購買指定款MacBook Air、MacBook Air Pro就送AirPods 第三代，買iPad Air送上最新款Apple Pencil Pro 。(圖／記者周淑萍攝)
記者
周淑萍/綜合報導
2024-07-11 17:40:23
每年最讓人期待的蘋果「Back To School」開學季活動台灣今（11）日正式起跑！即日起至9月30日，大專校院新生與在校生，以及教職員工，除了原本就有的教育價，購買指定款MacBook Air、MacBook Air Pro筆電就送AirPods 第三代耳機，價值5590元，買iPad Air送上價值4000元最新款的Apple Pencil Pro 觸控筆，購買時要記得放進購物車，結帳時會直接折價。
今年蘋果官方舉辦的開學季，產品線開的相當澎湃，符合開學專案條件的裝置包括指定款iMac、Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro和iPad Air。 MacBook Air 13吋M2版、M3版和15吋M3版都有教育優惠價，MacBook Pro指定機型為M3系列晶片，14吋和16吋螢幕都在優惠行列。這次同樣送AirPods 第三代耳機，價值5590元，可以另外補1900元價差換購AirPods Pro第二代，或是AirPods Pro Max耳機。 ▲MacBook Air M2、M3版本除了有教育價，還送上AirPods 第三代耳機，價值5590元 。（圖／官方提供）
iMac和Mac mini 也都同樣送上耳機，iMac送AirPods 第三代，單價相對較低一些的Mac mini則是送價值4290元的AirPods第二代，如果想選其他耳機則需要補差價。
iPad部分，最新iPad Air和iPad Pro會送上Apple Pencil Pro，下單時要記得選購Apple Pencil Pro，最後在結帳畫面上會看到特殊優惠，即可直接扣掉4000元Apple Pencil Pro的費用，如果選擇上一代則會全額折抵，但無法換耳機或其他商品。
訂閱Apple Music學生方案，還可享免費訂閱Apple TV+服務；另外，特別推薦學生族還可以購買「Pro App Bundle」，集結Final Cut Pro、Logic Pro、Motion、Compressor、MainStage等5款影片剪接師與音樂人必備的專業創作工具，學生優惠價只要6990元，光是Final Cut Pro就要價9990元，學生方案可說是相當優惠。
▲最新iPad Air和iPad Pro會送上Apple Pencil Pro，會在結帳時直接扣掉4000元Apple Pencil Pro的費用。（圖／翻攝官網）