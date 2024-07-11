哈利波特魔杖一卡通被秒殺！驚見「黃牛價翻3倍賣」 粉絲氣壞了
一卡通公司與《哈利波特》聯名，推出1:1等比例魔杖造型一卡通，昨（10）日上午開放預購不到1分鐘就被秒殺，許多粉絲撲空後苦笑喊：「只能繼續當麻瓜」，沒想到今（11）日就有民眾發現許多網拍平台上，出現了黃牛轉賣，價格更是翻漲3倍，引發粉絲的怒火，更希望官方能改成「限時不限量」的預購方式 ，不要讓黃牛得逞。
記者潘毅／綜合報導
台灣 iPASS 一卡通公司與《哈利波特》再度聯名，這次推出了兩款 1:1 魔杖一卡通，分別為哈利的「冬青木」與鄧不利多的「接骨木」兩種款式，外盒還會寫上兩人名字，做工相當精緻，嗶卡後魔杖頭還會有LED燈亮起，讓粉絲一圓施展「Lumos」照明咒的夢想，一隻售價為1080元。
昨（10）日上午 11 點開放預購後，也如同事前預期，才開放不到1分鐘就被搶購一空，買到的人開心不已，但更多的是撲空的粉絲，紛紛希望官方能再增加數量。
相隔不到一天，就有粉絲在臉書「蝦皮優惠分享」上分享，現在搜尋魔杖造型一卡通，竟發現已經有許多黃牛開好賣場，要求買家先全款匯款，等到8月18日卡片到貨後轉寄，而轉售價格則被炒到1780元至3000元不等，更貴的還有4490元，賣家還聲稱「剩下最後一隻」。
黃牛轉賣亂象曝光後，也讓大批粉絲無奈，「飢餓行銷總是爽到黃牛，讓粉絲難受」、「希望出個限時不限量，不然這種黃牛一大堆」、「Ps4搖桿造型悠遊卡剛出的時候也是，還好後面又有開放限時不限量」。