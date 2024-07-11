瘦子E.SO化身ONEBOY HOME一日店長！冰鋒被全新26色上市！

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ONEBOY HOME於10日選在全台第一間及北市唯一的代表性門市 – ONEBOY HOME新北中和環球門市舉辦一日店長活動，「ONEBOY HOME」年度代言人瘦子E.SO以一襲輕鬆的居家休閒裝扮現身，化身ONEBOY HOME一日店長，擺脫以往酷帥的饒舌歌手形象，展現日常親民的一面，親自為現場粉絲介紹產品及結帳，一早就吸引大批粉絲在場等候，就是為了可以親自被瘦子服務！瘦子也超級寵粉，在活動現場和粉絲互動，還親筆冰鋒被收納袋！讓粉絲們直呼是根本是原地融化！活動吸引大批粉絲爭相參與，擠爆中和環球門市，瘦子E.SO一出場就搭配著超高分貝的尖叫歡迎聲，粉絲們更是紛紛排隊搶購瘦子同款冰鋒被。 瘦子之前曾透露過代言「ONEBOY HOME」是躺著賺，這次瘦子化身一日店長親自在現場為粉絲結帳，更親筆簽名和合影，讓被挑中的幸運粉絲開心不已！瘦子在現場介紹時也提及怕熱的他早已是冰鋒被的愛好者，不論是床上或沙發上都有一條冰鋒被，甚至連床包、枕套都指定要使用ONEBOY HOME冰鋒系列，跟他一起度過炎炎夏日，向來低調的瘦子更首度大方公開居家裝潢以木頭及米色兩大顏色跟元素搭配，打造出清爽又耐看的裝潢，這次冰鋒被陪伴大家度過炎炎夏日推出全新26色，喜歡綠色跟黑色的瘦子，也透露自己最喜歡的冰鋒被顏色是「黑碳灰」，還開玩笑說因為主持人恩熙俊很騷包，很適合印花的「埃斯托斯」，現場笑聲不斷，搭配冰鋒被接觸瞬間即降5度的超強材質，放在家裡除好蓋又降溫，還可以為居家色系加上一些亮點，讓瘦子愛不釋手，甚至還會送給親朋好友當作禮物；他也透露自己很常在工作空檔找時間去露營，冰鋒被還有一個吸引他的特點是擁有精緻收納袋，便於收納及攜帶，不論去哪裡都可以帶著走讓睡眠品質更加分，邀請大家跟他一起#無論如何蓋冰鋒被！
今年夏天無論如何#蓋冰鋒被！接觸瞬間少5度，全新26色上市渡過炎炎夏日
ONE BOY在2023年以「機能」為本，從戶外生活延伸走入居家日常，秉持「舒適、機能、時尚」的核心理念，推出全系列機能居家品牌「ONEBOY HOME」，短短一年北中南已有4間門市，今年6月高雄夢時代也盛大開幕，各式居家用品，床包、被子、毛巾、浴巾、熟睡夾心枕等應有盡有，看得出品牌投入的心力，這次ONEBOY HOME主打熱門商品 – 冰鋒被推出全新26色，不論深色淺色，還是喜歡雙色、純色或印花設計的消費者，都可以輕易找到自己心目中的命定主打色，瘦子也提到印花款式很可愛也很適合小朋友，還在現場說要送給主持人恩熙俊女兒一件。
冰鋒被更延續ONE BOY獨家研發涼感技術，注入冰鋒衣的DNA機能，SGS檢測瞬間涼感Q-MAX值達史上最涼0.432，嚴選特殊冰鋒布料，能在接觸到的瞬間減少5度，透氣舒適讓你欲罷不能，瘦子也笑說自己在夏天是冷氣派，每晚都一定要開冷氣睡覺，但自從有冰鋒被後甚至涼到半夜都還要起來關冷氣！另外也透露因有裸睡的習慣，寢具觸碰到身體的面積很大，所以平時挑選產品時，最注重的就是材質觸摸起來的感覺以及柔軟度，冰鋒被雙面皆選用親水性尼龍親膚面料，以及冰感科技的超細纖維，柔軟親膚零負擔，一整晚都不會覺得負擔，在濕熱的夏季，讓你擁有如裸睡般的極致舒眠享受。縫線使用品牌LOGO「B」造型車線，固定被芯不移位，且可維持永久涼感，不因水洗失效，更可以直接以水洗機清潔、免去手工洗滌的麻煩！
ONEBOY HOME全台門市
【雙北門市】
中和環球：新北市中和區中山路三段122號2F
【中區門市】
勤美 誠品綠園道：台中市西區公益路68號B2F
【南區門市】
高雄大遠百：高雄市苓雅區三多四路21號9F
高雄夢時代：高雄市前鎮區中華五路789號3F(A06~08)