「爺孫戀」林靖恩偷吃外賣！李坤城兒33字狂酸 遺產流向曝光
資深音樂作詞人李坤城去年4月因大腸癌離世，獨留小自己40歲的妻子林靖恩。丈夫離世後，林靖恩疑似受到打擊，脫序行為頻傳，昨（10）日晚間又爆出她偷拿民眾外送餐點，甚至直接席地而坐大口開吃，因而被移送法辦的消息。今（11）日稍早，曾因遺產問題和林靖恩鬧翻的李坤城兒子李卓軒，在臉書連PO 3句閩南語俗諺，許多網友們猜測他疑似在酸林靖恩和暗示父親遺產的流向。
記者史平旭／綜合報導
李坤城的大兒子李卓軒今日稍早在臉書上連續po出3句閩南語俗諺：「欲食毋討賺，好額嘛會窮」、「骨力食栗，貧惰吞瀾」、「毋通無煮飯，等人送紅龜，欲食胡蠅家己欱」，3句俗諺的大意都是有付出才有收穫、只知道坐吃山空早晚都會窮、凡事要靠自己，不要想依賴別人。雖然沒有明確指出是誰，但結合李坤城過世後，林靖恩火速變賣房子住飯店、隨意破壞公物，到如今的偷吃外賣等一干行為，在這個時間點寫下這些言論，不免讓許多網友們猜測他是在偷酸「後媽」林靖恩，也暗指林靖恩已經把遺產揮霍殆盡。
遺產一事在李坤城過世後鬧得沸沸揚揚，林靖恩與李卓軒大打出手，直到談定林靖恩獲得房產所有權，李卓軒繼承李坤城著作權及所有收藏，這場爭奪才算落幕。日前林靖恩將房產變賣、砸毀飯店電器時，李卓軒也忍不住朝她「開槍」諷刺。喪偶之後的林靖恩精神狀況似乎並不良好，當年因爺孫戀而與林靖恩斷絕關係的林父，在李坤城過世後企圖修復父女關係，曾親自帶女兒到醫院進行戒菸戒酒的療程，如今林靖恩再發生脫軌行為，林父也表示相當無奈。