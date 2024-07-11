特企／「新光閃耀啟航新篇」　新光租賃喬遷開幕

2011年成立的新光租賃（蘇州）有限公司 ，於日前舉辦喬遷開幕儀式，正式啟用新辦公室，持續延伸新光金控金融服務的領域。
10日舉辦的剪綵儀式及開幕茶會，剪綵儀式由新光金控總經理暨新光金創投董事長陳恩光、新光租賃（蘇州）董事長邱柏洋、蘇州工業園區融資租賃行業協會會長張陽、新光三越（中國）投資總經理費金基及新光租賃（蘇州）總經理黃俊燁共同執剪。另邀請蘇州工業園區台辦負責人陳翔、園區投資促進局副局長白新宇，兆豐、一銀、合庫、永豐、富邦華一、蘇州、東亞等銀行行長，以及和運、裕融、日盛台駿、永豐金、合庫金及中泰等台資融資租賃同業的董事長或總經理共襄盛舉，出席喬遷開幕活動。
新光租賃（蘇州）董事長邱柏洋表示，新光租賃在2011年成立至今，已經邁向第13個年頭，雖遭遇到前幾年的疫情以及景氣低迷的衝擊，所幸在各位嘉賓及先進的支持提攜，還有全體同仁們的共同努力下，公司業務及營收得以日漸增長，更難得的是在營運規模擴大的同時資產品質亦能逐年提升，維持在同業平均水準之上。
邱柏洋董事長更強調，員工是公司最重要的資產，提供員工更好的福祉及更優質的職場環境是我們的責任及目標，在母公司新光金創投陳董事長的支持下，我們搬遷到新的辦公場所，讓同仁們能在更舒適現代化的環境發揮所長，也代表了我們對員工的重視以及肯定。
活動的最後邱董事長除感謝今天各界貴賓的祝福，也希望如同今天的主題「新光閃耀，啟航新篇」，期許新光租賃邁向新的哩程，能在資產品質以及營收成長雙雙兼顧之下，駛向更廣闊的大海，閃閃光耀，再創佳績。