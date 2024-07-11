尼可拉斯凱吉兒子又施暴！持「致命武器」擊母遭逮 驚人保釋金曝
60歲「奧斯卡影帝」尼可拉斯凱吉與美國女星克里斯蒂娜富爾頓曾交往過，兩人未正式結婚，生下一名兒子威斯頓凱吉；今年33歲的威斯頓2個月前才爆出毆打母親行為，近日又因為與母親爆發口角爭執，激動到持「致命武器」攻擊她，被警方逮補拘留一夜後，昨（10）日尼可拉斯凱吉以15萬美元（約新台幣483萬元）出面保釋。
記者黃雅琪／綜合報導
根據《太陽報》報導，洛杉磯警察局（LAPD）對外說明，案發當天威斯頓與母親克里斯蒂娜富爾爆發口角爭執，他情緒失控下手持「致命武器」攻擊對方，遭到逮捕後被拘留於警局。據悉，威斯頓的父親尼可拉斯凱吉，昨日親自出面收拾殘局，支付15萬美元（約新台幣483萬元）的保釋金，將兒子保釋出獄。
事實上，2個月前威斯頓也攻擊過母親克里斯蒂娜富爾，當時他也是因為情緒失控，打傷母親臉部造成大面積瘀青傷痕；這回威斯頓再次施暴母親，其實家人們都不意外，知情人士透露：「他的家人們都知道早晚會發生（暴力事件），但還是感到很驚訝！」
今年33歲的威斯頓凱吉，曾是兩個黑金屬音樂樂團的成員，也曾參演過父親尼可拉斯凱吉的電影《軍火之王》，客串演出一名直升機維修工人，罕見露臉。2014年、2016年，威斯頓接連生下兩名孩子，讓尼可拉斯凱吉升格當阿公，不料如今卻出現種種失控行為，令人不勝唏噓。
※【NOWnews 今日新聞
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