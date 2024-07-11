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路跑／「快打旋風路跑」來了！重溫格鬥遊戲熱潮　報名資訊一次看

▲2024快打旋風路跑近日開放包名，將在全台3地包含新北、台中、台南舉辦，邀請參賽者一起重溫經典格鬥遊戲。（圖／翻攝自全統運動官網）
▲2024快打旋風路跑近日開放包名，將在全台3地包含新北、台中、台南舉辦，邀請參賽者一起重溫經典格鬥遊戲。（圖／翻攝自全統運動官網）

記者林之越/綜合報導

眾多七、八年級生熟悉的格鬥遊戲《快打旋風》可以說是經典中的經典，這次的「2024快打旋風路跑」融合經典格鬥遊戲的精神，帶領參賽者及粉絲們一起跑上街。今年10月全台共有3場，活動時間分別在10月6日的台南市安平區觀夕平台停車場、10月13日的台中中央公園以及10月27日的新北大都會公園三地接力舉辦

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賽事官方表示，新北與台中場次設有3.5公里和10公里兩種路線，提供專業計時服務，讓每位參賽者都能掌握自己的成績，進一步激勵玩家們勇於突破個人紀錄，彰顯快打旋風中隆和肯不斷自我修行的精神。而台南場次則是輕鬆愉快的2.5公里不計時訓練模式，讓跑者自在享受路跑樂趣，感受快打旋風的決鬥精神。

此外，現場還設有快打旋風的道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等精彩內容，更令人期待的是，會場中將復刻遊戲中的經典場景，包括隆主場「風林火山」重現東方韻味日式城堡本田初登場「日本大澡堂」還原和風浴場相撲土俵，讓玩家們親身體驗熱血戰鬥感。以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理本次賽事的報名相關資訊：


📌「2024快打旋風路跑」賽事資訊：

2024 快打旋風路跑-台南場

日期：2024/10/6

地點：台南市安平區觀夕平台停車場（2.5KM）


2024 快打旋風路跑-台中場

日期：2024/10/13

地點：台中中央公園（3KM／10ＫＭ）


2024 快打旋風路跑-新北場

日期：2024/10/27

地點：新北大都會公園（3.5KM／10ＫＭ）


📌「2024快打旋風路跑」賽事報名資訊：

3地賽事開放報名的時間都為2024年7月4日至8月7日，若額滿將提前截止報名。此外，只要參賽者在7月17日前報名並繳費成功，就可以參加「快打旋風主題收納箱」的抽獎，三場次各抽出300組，共抽900組。

▲參賽者在7月17日前報名「快打旋風路跑」並繳費成功，就可以參加「快打旋風主題收納箱」的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲參賽者在7月17日前報名「快打旋風路跑」並繳費成功，就可以參加「快打旋風主題收納箱」的抽獎。（圖／翻攝自全統運動報名網）

📌「2024快打旋風路跑」賽事物資資訊：

快打旋風路跑本次的物資包共可以分為2大類，分別是「波動拳訓練組/戰鬥組」以及「昇龍拳訓練組/戰鬥組」，報名費分別為980元／1,080元、1,980元／2,080元。

▲報名快打旋風路跑「波動拳訓練組」的參賽者，可以收到快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、決鬥K.O.髮帶護腕組、經典主題隨身包等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲報名快打旋風路跑「波動拳訓練組」的參賽者，可以收到快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、決鬥K.O.髮帶護腕組、經典主題隨身包等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
前者物資內容包含，快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、決鬥K.O.髮帶護腕組、經典主題隨身包、風林火山浴巾等。而後者部分，則有快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、快打戰備後背包、經典強者運動頭巾、快打旋風潮流帽T等。

▲報名快打旋風路跑「昇龍拳訓練組」的參賽者，可以收到快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、快打戰備後背包等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）
▲報名快打旋風路跑「昇龍拳訓練組」的參賽者，可以收到快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、快打戰備後背包等物資。（圖／翻攝自全統運動報名網）

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