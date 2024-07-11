路跑／「快打旋風路跑」來了！重溫格鬥遊戲熱潮　報名資訊一次看

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此外，現場還設有快打旋風的道具體驗區、打卡拍照區和互動小遊戲等精彩內容，更令人期待的是，會場中將復刻遊戲中的經典場景，包括隆主場「風林火山」重現東方韻味日式城堡；本田初登場「日本大澡堂」還原和風浴場相撲土俵，讓玩家們親身體驗熱血戰鬥感。以下《NOWnews今日新聞》就為讀者整理本次賽事的報名相關資訊：
📌「2024快打旋風路跑」賽事資訊：
2024 快打旋風路跑-台南場
日期：2024/10/6
地點：台南市安平區觀夕平台停車場（2.5KM）
2024 快打旋風路跑-台中場
日期：2024/10/13
地點：台中中央公園（3KM／10ＫＭ）
2024 快打旋風路跑-新北場
日期：2024/10/27
地點：新北大都會公園（3.5KM／10ＫＭ）
📌「2024快打旋風路跑」賽事報名資訊：
3地賽事開放報名的時間都為2024年7月4日至8月7日，若額滿將提前截止報名。此外，只要參賽者在7月17日前報名並繳費成功，就可以參加「快打旋風主題收納箱」的抽獎，三場次各抽出300組，共抽900組。
📌「2024快打旋風路跑」賽事物資資訊：
快打旋風路跑本次的物資包共可以分為2大類，分別是「波動拳訓練組/戰鬥組」以及「昇龍拳訓練組/戰鬥組」，報名費分別為980元／1,080元、1,980元／2,080元。
前者物資內容包含，快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、決鬥K.O.髮帶護腕組、經典主題隨身包、風林火山浴巾等。而後者部分，則有快打旋風路跑紀念衣、快打旋風棒球帽、快打戰備後背包、經典強者運動頭巾、快打旋風潮流帽T等。