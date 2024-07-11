高球／俞俊安去年蘇格蘭公開賽兩輪埋單　捲土重來目標英國公開賽

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俞俊安說，「去年，我還不習慣這樣的場地狀況，我想有些地方對我來說有點奇怪。但今年，我在這裡肯定感覺更舒服。我很期待這場比賽，希望能打出好成績。」
適應場地後 俞俊安盼更上層樓
在亞利桑那州立大學度過了輝煌的業餘生涯之後，俞俊安在美巡賽的第二個賽季表現穩定。他目前在聯邦快遞盃積分榜排名第83位，並渴望再創佳績，讓自己有機會獲得聯邦快遞盃季後賽的資格。唯有排名前70名的選手才能進入季後賽。
這場比賽還提供三個前進下週英國公開賽的名額，俞俊安當然希望能首度打進這場年度最後一場四大賽。「我想要名列前茅，爭取進入下週。當然，我不會在球場上考慮這個問題，因為我會專注於每一記擊球。」俞俊安說道，他曾經三度參加美國公開賽，但當時仍都是業餘身分。
他將自己良好的狀態歸功於自從與約翰葛雷漢（John Graham）教練合作以來推桿的進步。「我認為我目前的心理狀態非常好。我只是真正專注於當下，而不是考慮未來的事情。比賽感覺很好，我的推桿也很穩定。」
俞俊安說，「我感覺比去年進步了很多。我的推桿表現明顯有改善，所以我想這應該對我有幫助。我們在所有方面都下功夫，速度、判讀路線和觸球等等。我也改用交握式握法，而且效果很好。」俞俊安也希望能維持良好狀態，直到下個月他首度參加巴黎奧運。他將和在東京奧運獲得銅牌的良師益友潘政琮一起參加男子高爾夫項目，並希望自己能夠拿出好表現。「巴黎將會很棒。我已經有一段時間沒有代表台灣（中華台北）參賽了，我很期待。這將是有趣的一週。」
俞俊安也提及潘政琮在東京奧運的成就如何影響了家鄉的高球發展，使高爾夫成為人們關注的焦點。「那意義重大。所有運動員都想參加奧運並贏得獎牌，你不只是為了自己比賽。顯而易見的，當你看到潘政琮做到時，會給你一些信心去做好，我也可以像他一樣。這是一個很好的信心增強劑。」俞俊安說。