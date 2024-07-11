「移動故事屋」7/27進駐屏東演藝廳實驗劇場

「移動故事屋」親子劇場，帶來全新沉浸式體感互動體驗超人氣親子劇場，將於7月27日至8月9日進駐屏東演藝廳實驗劇場，為暑假提供親子同樂的最佳去處。該劇場以台灣原創動畫、180度環形投影幕、體感裝置及聲光特效為主軸，結合劇情推進，伴隨聲光、雨水、震動、香氣等特效，為觀眾帶來獨一無二的驚喜體驗。不僅如此，劇場還提供視覺、聽覺、嗅覺及觸覺等全方位感官享受。
記者莊全成／屏東報導
「移動故事屋」在全台巡演場場完售，專屬於親子的造夢劇場，此次終於來到屏東不容錯過。本次屏東演出分為「演員說書場」及「動畫體驗場」，共計42場次。
假日場次為「演員說書場」，每場次限150人，將於60分鐘內演出兩齣動畫故事《機器人流浪記》和《紅鼻仔大冒險》。說書人演員將透過精湛的肢體和聲音表現，配合動畫演出，與觀眾進行近距離互動，引導大小朋友思考與探索。說書人還會穿梭於觀眾席間，打破視角與方向的限制，豐富劇場觀賞感受，票價為搖滾區250元、座位區100元，購票資訊可上OPENTIX兩廳院文化生活查詢。平日場次為「動畫體驗場」，每場次30分鐘，播放《最棒的種子阿甘》和《水底寮圖書館》兩齣動畫，特別規劃華語、台語、客語等母語多聲道。報名請至ACCUPASS平台，更多資訊請上屏東藝遊粉絲專頁查詢。