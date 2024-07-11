每4人就有1人有「代謝症候群」 國健署示警：患這2病風險增6倍
衛福部國民健康署根據國民營養健康調查，發現20至64歲民眾，每4人就有1人罹患代謝症候群，判定罹患代謝症候群的標準，包含三高（血壓偏高、血糖偏高、血脂偏高）加二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），5項中符合其中3項即有代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病的發生風險是一般人的2至6倍，國民健康署長吳昭軍呼籲，唯有改變生活習慣，才能擁抱健康人生。
記者林莞茜／綜合報導
國民健康署與中央健康保險署自111年7月起，合作推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」；為提升收案民眾的健康識能，鼓勵積極改善致病危險因子與從事健康行為，國民健康署同步辦理「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動，針對有改善者，提供抽獎活動。
國健署表示，改善不健康的生活習慣，像是吸菸、不健康飲食、缺乏運動、過量飲酒等，可有效預防或延緩三高慢性病發生，推動代謝症候群防治計畫，透過基層診所收案管理罹患代謝症候群或糖尿病前期的民眾，由醫療團隊評估其個人化慢性病風險因子及提供專業指導，與民眾共同研議可行做法及訂定達成目標，提高民眾參與及改善疾病的成功率。
國健署表示，至今已有近2,700家診所、超過4,300位醫師加入計畫，收案超過21萬人，參與計畫的民眾近100%接受至少1項不健康生活習慣改善指導，追蹤管理至少3次(含)以上者，超過7成改善至少1項異常指標，近2成改善已非代謝症候群(即代謝症候群異常指標小於3項)。