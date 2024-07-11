鴻海再下一城！鴻騰收購德商　強化新能源車電氣化布局

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鴻騰指出，FIT Voltaira集團專注於車用線束技術，是傳感、連接和電氣化解決方案的領先供應商。近年來，公司顯著發展，將營運重點從內燃機相關產品轉移到新能源車用解決方案。而Auto-Kabel集團是電動移動領域的先驅和汽車能源分配和管理的技術領導者，擁有強大的傳統車廠客戶基礎和領先的創新能力。
該公司在汽車系統和電力分配的電氣元件方面表現出色，專注於向電動移動解決方案的過渡。Auto-Kabel集團最近在電動移動領域進行了大量投資，特別是在高壓電動車系統的母線和鋁電纜技術方面。
FIT Voltaira集團與Auto-Kabel集團之間的合作建立在質量、創新和行業專業知識的堅實基礎上。兩個公司集團在汽車領域通過對卓越的承諾而脫穎而出。作為全球公司，它們的總部都位於德國，以客戶為中心的價值觀和高道德企業標準，確保成功且有影響力的合作夥伴關係。憑藉其強大的客戶基礎、互補的產品組合和先進的創新能力，Auto-Kabel集團預計將成為Voltaira集團的成長的重要支柱，大力支持FIT車用策略的發展。
鴻騰指出，此次收購將顯著提升Voltaira集團在車用智能電力分配系統中的產品組合，包括創新的電池線束、母線和高壓車輛電氣系統。通過此次合併，Voltaira集團將在歐洲、亞太地區、中東、非洲和美洲擁有超過50個據點，全球員工超過13,000人。
Auto-Kabel集團將以Foxconn Interconnect Technology GmbH的全資德國特別目的公司（SPV）收購，該公司是FIT Voltaira Group GmbH的控股公司。Voltaira集團完全由鴻騰擁有，鴻騰近年發展3+3策略在「車用、5G AIoT和聲學」三大領域發展，擁有穩固的財務背景，穩健發展車用核心技術。此次收購的完成仍需經過相關監管批准。