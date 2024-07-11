年輕人傳訊愛用「6.」！長輩誤解差點報警　萬人共鳴：解釋過才懂

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一位女網友在社群平台Threads上分享，透過訊息分辨是不是年輕人，可以從時間寫法簡單判斷出來，如果要約定時間，在7點集合見面，年輕人很可能會打「7.」，而非正規用法的「7：00」，也常常被誤會成再說日期或是幾分鐘後會抵達。
貼文立刻引發一票人共鳴，「這樣打比較方便阿，但我也是聽解釋才懂」、「手機輸入法打6.真的超快，打6:00還要多按兩個零」、「朋友間溝通可以，但如果是還蠻重要的事情，還是會用標準的時間制」，更有家長表示，自己也被孩子影響，「我本來也都會打6:00，後來發現我高中女兒都回『6.』，後來也改這樣用了」。
更網友表示，自己就曾因為這種輸入法，導致家人誤會搞了烏龍，「之前跟我媽說火車7.15到，她以為是7-15分鐘到...那天手機剛好沒電，我想說我已經有跟她說時間了，7：15下火車她就會來載我，結果我一下車，大家情緒超激動，都以為我失蹤（因為聯絡不到人，15分鐘過後也沒看到我），還差點報警」。
年輕人好愛用！網路新用語一次看懂
年輕人受到手機輸入法影響，所創造出的新形態用與不只「6.」一種，對此，《NOWnews今日新聞》也彙整出一些常看到的簡寫方式，讓您一眼看懂年輕人在說什麼！
I人E人
起源於MBTI人格心理測試，I人多半偏向內向、E人多半偏向外向，因此被年輕人拿來簡單自我介紹人格特質。
2486
網路流行語「2486」，來自日文「阿斯巴拉（アスパラ）」的諧音，很早期就一直是台語使用者拿來罵人「白目、兩光」的詞句，但近年來又重新被廣泛利用，尤其實況主「羅傑」 更是無辜受害，因為他的狂熱粉絲「傑寶」 們，常會到其他網紅、直播上狂刷「羅傑說你是2486」，還因此惹怒館長、蹦闆以及黃國昌等人。
郭
郭在台灣是相當常見的姓氏，但是近年來受到省略文化影響，郭被拿來當作「關我」的省略詞，也因此萌生出「郭屁事」的用法。
寄
遊戲用語衍生而來，歐美社群常用Good Game（GG）來鼓勵失敗的隊伍，後來傳到中國，被網紅主播在地化，將GG改為「寄」一字而廣泛使用，後來又因為直播主學習使用而傳來台灣。
觸
代表英文「True」諧音，表達贊同的意思，還有進階版本「觸爛」，表示極度認同到不行。