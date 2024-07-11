木村拓哉配音《霍爾的移動城堡》內幕曝光 「一開口」宮崎駿服了
日本「動畫大師」宮崎駿執導的吉卜力動畫電影《霍爾的移動城堡》2004年問世至今滿20週年，作品邀請到倍賞千惠子、木村拓哉、美輪明宏、神木隆之介、我修院達也等人配音，當年木村拓哉「中選」的內幕也曝光。
記者陳雅蘭／綜合報導
《霍爾的移動城堡》故事描述18歲少女蘇菲在父親遺留下來的帽子店工作，有天平淡的生活出現改變，不僅在街上遇到帶著她飛上天的神祕魔法師霍爾，還遭荒野女巫下咒，瞬間變成90歲的老婆婆。變老的蘇菲迫於無奈遠走他鄉，卻誤打誤撞住進霍爾的移動城堡，與霍爾相處的過程中漸漸尋回自我的價值，勇敢活出生命的意義。
片中靈魂人物「霍爾」是由木村拓哉負責配音，他當年毛遂自薦想為角色獻聲，並表示2個女兒非常喜愛吉卜力動畫，家裡的《龍貓》DVD已反覆看到刮傷、需要再買一張的程度。宮崎駿和監製鈴木敏夫得知木村拓哉非常擅長表現男人的不拘小節，與霍爾的人設不謀而合，因而雀屏中選。
在正式配音時，木村拓哉開口第一句就讓宮崎駿心服口服表示「就是這樣」，更令人驚豔的是，木村拓哉竟然不需要劇本，因為他已經將全部台詞都背下來，展現身為演員的專業氣場。
《霍爾的移動城堡》在日本創下196億日圓票房（約台幣40億元），全球票房則有2.3億美元（約台幣77億元），是目前「全球日本動畫電影票房排行」中的第7名，即使超過20年仍坐穩前10名寶座，魅力非凡。