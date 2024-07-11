鄭文燦收押！凌濤嘆遲到7年的正義 院檢鬥法賴清德拔掉鄭的虎牙
前桃園市長鄭文燦被控在桃園市長任內在華亞科土地開發案上收賄，桃園地院裁定500萬元交保後，檢方抗告成功，桃園地院更裁加碼700萬元交保，檢方二度抗告，發回更裁，桃園地院下午三度開羈押庭，裁定收押禁見。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，遲到七年的正義，不信真理喚不回。
記者余祥／台北報導
凌濤說，桃檢二次抗告、高院二次發回、三次羈押庭，過程經歷院檢大鬥法、蒙上新潮流政治內鬥陰影，賠上了人民對於司法的信賴。看到鄭文燦被收押，他感概萬千；他們努力了整整兩年，事涉千億、有多少壓力、揭發了多少事證，他通通不怕。鄭文燦多次對他提告，終於讓部分真相還他清白，「不信真理喚不回。」
凌濤說，在鄭文燦羈押後，相信桃檢將一案一案調查。而由他發起的「桃園市議會專案小組」，也一定追查到底。調查現在才進到深水區，絕對不退。
凌濤表示，第一線的司法人員辛苦了，卡在台灣政治兩大派系的爭鬥，讓專業有志難伸，是台灣司法最大的危機。賴清德將以民進黨廉政會決議，拔掉鄭文燦的虎牙，停權三年，鄭等於揮別2026、2028的機會。鄭文燦必須好好面對自己的官司，也必須向全體桃園市民道歉。