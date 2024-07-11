鄭文燦涉貪遭裁定收押！桃監迎歷來關押最大咖 今晚獄中吃便當
前桃園市長鄭文燦，日前因涉貪遭檢方聲押，桃園地院二度裁定交保後，檢方再次提出抗告，今（11）日下午，法院三度召開羈押庭，最終裁定收押禁見，對此，鄭文燦的辯護律師則表示，會提出抗告。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鄭文燦被控涉工五擴大案收賄500萬元，遭桃園地檢署聲押禁見，第一次獲裁定500萬交保，第二次裁定1200萬交保。檢方二度抗告、高院二度發回更裁，桃園地院今裁定收押禁見。稍晚，將由桃園地院警備車，解送至桃園監獄收容。而桃監也將迎來歷來關押最大咖，桃園監獄副典獄長許國賢表示，鄭文燦會搭警備車從文中路大門進入，看守所已為他準備便當，菜色有滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜及清蒸排骨湯，並安排3位案情單純的被告與鄭同住。
據了解，鄭文燦被控在2017年間擔任桃園市長期間，桃園市府辦理「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」，農地自辦市地重劃案時，地主認為若以區段徵收配地較少，採自辦重劃配地較多，獲利估計可達35億元，因此涉嫌於2017年8月間拿500萬元行賄鄭文燦，但隔年8月因案未過，鄭文燦遂將錢退還。
檢方本月6日在鄭文燦生日當天偵訊時，認為鄭文燦涉嫌重大、有串、滅證之虞，且有隱匿匯款涉洗錢等而當庭逮捕並聲押禁見，桃院審理後裁定500萬元交保，檢方抗告後，高院於8日撤銷發回，桃院二度審理後認為，案發迄今多年，且鄭文燦交接桃園市長職務已1年半，難認有羈押必要性，因此裁定1200萬交保，桃檢再度當庭抗告，10日高院撤銷原裁定發回更裁。
高院認為，被告政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力，檢察官指稱尚有潛在未浮現之相關人而有勾串可能，並不違反常情事理，何況現今資訊流通發達，社群媒體影響無遠弗屆，憑藉便捷之資訊工具進行勾串，實非難事，原審以案發至今已多年，鄭文燦離開桃園市長職務逾 1 年半，無串證、滅證可能性，認無羈押必要，顯然忽略他的實質影響力，容有再斟酌之餘地。爰撤銷原裁定，並發回原審法院更為妥適裁定。