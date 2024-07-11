涉貪再開羈押庭！鄭文燦「交保作廢」傍晚遭收押　法院裁定理由曝

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檢調認為，鄭文燦收下金錢時就已經涉及貪汙，遂於今年6月間發動搜索約談，其中行賄的廖男遭裁定收押禁見，楊姓地主則因高齡予以交保，另外，本月5日檢調也帶回鄭文燦訊問，依涉犯貪污重罪當庭將他逮捕，複訊後以犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞聲押。
桃園地院桃園審理後認為，鄭文燦卸任市長職務已逾1年半，是否仍對桃園市政府有影響力存有疑義，檢察官也未釋明鄭文燦供述與何等公務人員或被告之秘書、司機等輔助人員有出入及勾串之虞，加上除年近90歲的楊姓地主交保外，其餘均已羈押禁見，相關蒐證照片已呈現於卷內等，因此認定鄭文燦無勾串之虞，預知500萬元交保。
檢方獲悉後當庭提出抗告，高院審理後指出，桃園地院的裁定並未說明鄭文燦是否有羈押的原因，也未說明羈押的必要性，認為原交保裁定有多個不當之處，因此在8日發回更裁，案經審理，地院指出，由於檢方未釋明被告有勾串滅證之虞，另外，交付款項的被告等人除高齡90歲的楊姓男子外，均已裁定羈押禁見，加上本案案發至今許久，相關證物顯示在卷，因此難認聲請意旨就此部分之聲請理由有據。
雖檢方強調本案仍有諸多證據待調查，因此有羈押必要性，不過被告交接桃園市長職務已2年之久，是否仍在桃園是否有影響力人有疑義，難認有羈押必要性，且本件所具備之羈押原因並非不得以其他強制處分替代，考量被告鄭商地位，故予新台幣1200萬元交保，並限制住居、出境、出海，同時禁止予同案被告，潛在犯罪嫌疑人、證人等相關人接觸。
事後檢方再提抗告，高院發回更裁後，桃園地院在今天下午終於裁定收押禁見鄭文燦，並指出鄭文燦曾於7月5日應訊前傳LINE給施姓秘書，內容與其應訊時答辯方向相同，可見鄭文燦在應訊前已經有管道知道檢方偵辦內容並擬妥回答方向，而施姓秘書作亦多次居間為鄭文燦傳遞訊息，足以居於傳遞案情訊息之重要地位，參酌鄭文燦於第一次應訊前，已有將自己答辯方向傳送給施姓秘書，顯見確實有串證之虞。
另外，考量本案尚有諸多人證待調查，而收賄罪之犯罪實行具有其隱密性，亦高度抑賴偵查機關對相關證人證詞之保全及勾稽，若一經勾串，即難以完整重現犯罪之事實。又鄭文燦與其他證人之溝通聯繫管道未必能為偵查機關所全盤掌握。故縱使就逃亡之羈押原因得以透過具保及限制住居、限制出境、出海等方式予以擔保，就現階段之偵查進程而言，針對串證之羈押原因尚難透過其他侵害較小之手段予以擔保，應認有羈押之必要，故命被告應予羈押，並禁止接見、通信。
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