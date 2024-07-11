台北國際旅展兩岸關係現曙光　林富男再強調文化觀光交流

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部長李孟諺在10日於立法院受訪時表示，希望透過旅展活動促進兩岸觀光交流，逐步實現互惠與鬆綁。他指出，台灣目前對大陸的開放程度較高，去年約有176萬台灣人前往大陸旅遊，相較之下，僅有22萬大陸人來台，因此期待雙方能有更多開放，促進更密切的交流。
台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍在記者會中表示，這次參加旅展的大陸團體包括來自安徽、浙江和海南等省的29名文旅系統官員，以及重慶市的業者和表演人員。她指出，這是疫情後最大規模的大陸官員集體訪台，顯示兩岸在緊張關係下釋出的善意，希望通過此次旅展為雙方旅遊業者提供溝通交流的平台。
雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，兩岸多交流，尤其是在觀光和文化領域的交流，將提升生活層次，是一件非常美好的事。他強調，台灣與任何國家或地區的交流，觀光都是生活大事與文化饗宴的體驗。
林富男，海峽交流基金會董事、大陸委員會諮詢委員、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄漢王洲際飯店總裁，對於此次旅展所帶來的兩岸文化交流活動表示高度肯定。他認為，兩岸之間的交流絕對是好事，有助於緩和當前緊張局勢。
兩岸應適時釋出善意，互遞橄欖枝才是正道。林富男認為，大陸可先採行大幅度開放陸客來台觀光、陸生來台就學，展現以大事小的風範，這是對台灣的善意表現。
林富男引喻，孟子：「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大。」又《道德經》第61章說：「大國者，下流；天下文交，天下之牝。」如果能如此作為，相信必能化干戈為玉帛，讓我們成為繁榮偉大的民族。
交通部觀光署長周永暉則表示，此次旅展是兩岸交流的重要平台，希望能為雙方創造更友好的交流環境，促進後疫情時代的合作與發展。
此次台北國際夏季旅展，不僅是觀光交流的平台，更是兩岸關係緩和的一線曙光。希望未來兩岸能夠通過更多的交流活動，實現互利共贏，為兩岸人民帶來更多福祉。