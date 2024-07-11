第64屆全國科展移師古都　黃偉哲：大家來看科展、玩科學、品台南

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黃偉哲表示，全國科學展覽會是讓科學新星大放異彩的舞台，台南是文化古都，也是美食之都，更是科技新都，今年年初台灣燈會吸引1520萬人次造訪台南，又因適逢台南建城400年舉辦多項慶祝活動，此外還被美國有線電視新聞網《CNN》，列為全球最值得造訪的24個城市之一，因此呼籲喜愛科學、美食的民眾暑假到訪當地走逛，來看科展、玩科學、品台南。
林伯樵表示，今年各級學校科展作品達到9316件，但經初選通過參加地方科學展覽會複選的作品只有4451件，最後進入全國科學展覽會決選階段僅剩405件，只有4%作品可以參加全國賽，可見競爭情況激烈，而去台南參加科展的團隊當中，共有1193名參賽作者、643名指導教師，科教館未來也將這些優秀作品彙編放在網站，提供中小學教師教學的參考素材。
台南市教育局長鄭新輝表示，全國中小學科學展覽會包括開閉幕典禮、科學博覽會、與大師有約講座、科學之旅、科展指導教師交流工作坊、科展之夜等多元精采的活動。另在記者會上率先預告繞繩迷宮、磁力舞芭蕾、特斯拉線圈等有關力學、電磁學的科教攤位，其中繞繩迷宮是讓民眾透過繩子學習運用力的方向、大小控制球體的運動；磁力舞芭蕾是讓民眾利用磁鐵同極相斥、異極相吸的特性決定玩偶的旋轉方向；特斯拉線圈是讓民眾藉由雙手觸摸特斯拉線圈的電弧，再將LED線圈靠近特斯拉線圈測試有無發亮。