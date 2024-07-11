為中華隊加油！水京棧國際酒店推奧運住房餐飲活動

隨著2024年巴黎奧運即將開幕，H2O水京棧國際酒店推出一系列精彩活動，邀請所有賓客不僅能享受奢華的住宿體驗，更能在奧運期間與H2O Hotel共同為中華隊加油。8月推出抽獎活動，有機會獲得豪華房住宿券；不只如此現在從官網訂房入住第二晚甚至只要3,999元。而奧運期間頂樓泳池酒吧500吋大螢幕將現場轉播中華健將賽事，一起為中華隊加油。此外，迎接父親節及七夕情人節，餐廳也規劃特別套餐。
記者陳美嘉／高雄報導
從8月1日至8月31日，在入住時，只需在個人社群平台上打卡並標記H2O寫下「入住高雄H2O一起成為中華隊」，即可獲得抽獎機會。除了化妝品牌大廠雪花秀、覓．肌乎相關贈品外更有機會可以得到H2O水京棧國際酒店豪華房住宿券。
H2O頂樓泳池酒吧500吋大螢幕將於奧運期間現場轉播中華健將賽事。還特別推出奧運漢堡啤酒套餐，不論是鮮嫩多汁的起司牛肉漢堡或是大人小孩都愛的英式塔塔鱈魚堡，搭配指定飲品無疑不是觀賽時的一大樂趣；若當天比賽中華隊獲勝，全場由H2O招待一杯shot，一起歡慶勝利。
「My Hero Daddy 寵爸計畫」Ripple西餐廳將推出父親節特別晚餐菜單，凡是消費父親節菜單即贈麒麟淡麗啤酒；京悅軒中餐廳推出適合小家庭的五人全鴨合菜。此外，8月10日七夕當天，Ripple西餐廳準備情人節特別套餐，選用台灣原產石斑魚加上北海道新鮮干貝，最後淋上台灣獨有馬告胡椒製成的白酒醬，亦或者可以選擇紐西蘭特選牛菲力搭配萊姆紅酒醬；吃飽喝足後讓Ripple西餐廳幫您準備情人節禮物，凡只要點雙人套餐就贈送知名品牌寶格麗沐浴旅行組。