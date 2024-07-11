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推廣文化幣「國片馬拉松」！李遠看完《愛的噩夢》　發長文曝心得

▲文化部長李遠在臉書上分享看完電影「愛的噩夢」後心得。（圖／翻攝自李遠臉書）
▲文化部長李遠在臉書上分享看完電影「愛的噩夢」後心得。（圖／翻攝自李遠臉書）

記者林莞茜／綜合報導

暑假旺季到來，國片接力上映，為了鼓勵青年到戲院觀看國片，文化部今（4）日宣布，文化幣推出暑假限定「國片馬拉松」，文化部長李遠今（11）日看完第三部電影後，於臉書上PO出心得，感受到「每個男人都會有相同的慾望和內心的黑洞，為了填滿那個黑洞，不惜代價一次又一次跌入像地獄般的深淵，享受痛苦」。

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李遠指出，該部片表達出男人的慾望和內心的黑洞，而這是廖明毅第二部用手機拍攝的電影「愛的噩夢」，李遠說，在「怪胎」之後四年，廖明毅又完成了他的第二部用iPhone手機拍攝的電影「愛的噩夢」，英文片名是受苦的愛。

李遠提到，電影一開始的情節就先預告愛情最美好、最吸引人、最令人渴望的就是「愛情即將要開始或剛剛開始」的那一段曖昧試探期。所以男人一生中才會不斷去追求新的「曖昧試探期」，然後開始重覆的受苦，甚至噩夢連連。就像電影中由林柏宏飾演的在劇中沒有名字的男人，象徵意味濃厚。「也就是說，每個男人都會有相同的慾望和內心的黑洞，為了填滿那個黑洞，不惜代價一次又一次跌入像地獄般的深淵，享受痛苦。」

電影中男人和所有男人都可能會遇到情況一樣，分別遇到三個不同的女人，有潔癖的控制狂白色女孩項婕如，高中時向她告白的女生，給他很大空間的林艾璇（大元），和他最仰慕的名女人黑色謝欣穎。透過許願及夢境將這三段情感串連在一起，創造出一種奇幻的人生旅程的樂趣。

李遠認為「是的。樂趣。否則為何要忍受愛情的痛苦和噩夢呢？」這是電影所提出的哲學思考，使我們會回望過去自己的情感的經驗。所以這部電影在商業和藝術之間得到了完美的平衡，在國際影展中陸續被肯定。

李遠表示，之前上映的「八戒」和「破浪男女」在全台灣票房都已經破了一千萬。期待這一部也會有很好的票房，互相帶動台灣電影的氣勢，最後更不忘宣傳「不要忘了使用文化幣來看台灣本土的電影，自己的電影自己看，看到第5部時可以得到1000點。」，還直呼「看越多台灣電影得越多點數，天底下怎麼可以有如此好康的事情？」。

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