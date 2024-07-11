法國盧昂教堂驚傳失火！擁數百年歷史 莫內曾30多次為其作畫
法國知名的盧昂主教座堂（Rouen Cathedral）今（11）日驚傳失火，當地市長表示將盡一切努力來撲滅火災，目前消防人員仍在現場控制火勢中，教堂受損程度尚不清楚，但並未傳出有人員傷亡。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《法新社》報導，盧昂主教座堂目前正在進行修復工作，但起火原因還要調查，不知道火災與修復工程是否有關聯。從現場畫面來看，盧昂主教座堂的尖塔冒出陣陣濃煙，消防人員表示起火點來自尖塔的頂端，教堂內部的受損情況還不清楚，但是盧昂主教座堂的尖塔是由金屬構成，並非木頭材質，或許能夠算是好消息。
盧昂主教座堂起火讓人想到2019年巴黎聖母院的大火，幸好根據目前情況看來，盧昂主教座堂應該不至於像巴黎聖母院受創那麼嚴重。
《路透社》報導也簡單介紹盧昂主教座堂的歷史，盧昂主教座堂由於印象派大師莫內（Claude Monet）一系列畫作，曾30多次為其作畫而聲名大噪，莫內甚至會在每天不同時間從不同的位置，用各種角度來勾勒盧昂主教座堂的美。
盧昂主教座堂於1063年興建，整個整修與擴建的工程延續了800年，中間也曾數度失火，工程跨時之長讓盧昂主教座堂同時擁有不同的哥德式風格以及文藝復興時期的建築美學，高聳的尖塔讓盧昂主教座堂一度成為世界最高建築，至今也仍是法國最高的尖塔教堂。教堂內有一口巨大的鐘，敲鐘時能將鐘聲傳送到5公里之外的地方。