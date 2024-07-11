孔劉45歲生日遭突襲！嚇到從床上彈起大叫 崩潰喊：太討厭了
「韓國男神」孔劉昨（10）日迎來45歲生日，個性低調害羞的他本來想默默度過生日，想不到正在健身房進行運動復健時，卻遭到工作人員「突襲慶生」，他嚇到從床上彈起來，接著又趴回床上崩潰大喊：「太討厭了！」反差萌的反應曝光後，逗樂一大票粉絲。
記者黃雅琪／綜合報導
孔劉因為演出電視劇《咖啡王子1號店》開始走紅，後續又參演《熔爐》、《屍速列車》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》等作品走紅全亞洲，身為「國民老公」的他個性卻是相當低調，尤其害怕「肉麻」這件事。
孔劉演出《鬼怪》時有一句經典台詞：「跟妳在一起的時光都很耀眼，因為天氣好，因為天氣不好，因為天氣剛剛好，每一天都很美好。」當時他相當不解地問李棟旭：「這是在搞笑嗎？」也感慨自己年紀大了。
孔劉昨日45歲生日，他的健身教練在社群平台曝光慶生影片，並寫下：「祝我親愛的地哲（孔劉本名：孔地哲）生日快樂，我很清楚我哥不喜歡被送蛋糕，但是現在我們一起變老，本來想唱首歌給你的，讓我們長壽直到100歲！」
影片中，敬愛他的工作人員們拿著蛋糕、唱生日歌替他驚喜慶生，本來躺在床上做運動復健的男神，整個人嚇到跳了起來，大喊一聲：「啊C！」崩潰到不行的反應，相當逗趣。