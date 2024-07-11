實質影響力在這？鄭文燦遭收押 微博網友也關心晚餐菜色：吃挺好
前桃園市長、海基會前董事長鄭文燦疑涉貪遭檢方聲押，桃園地院的裁定2度遭高等法院撤銷、發回更裁，今（11）桃園地方法院下午14時重開羈押庭，最終裁定收押禁見。消息震驚各界之餘，中國網友也在社群平台微博上對此多加討論，不過其中最多討論的竟是看守所準備的「4菜1湯」晚餐菜色。
國際中心楊智傑／綜合報導
前桃園市長鄭文燦涉犯貪污治罪條例，經過桃園地院、地檢署、台灣高等法院多次攻防，一路從新台幣500萬元交保，上漲到1200萬元，直至今日台灣高等法院表示，桃園地方法院未詳述鄭文燦勾串證人之虞，也忽略鄭文燦的「實質影響力」，撤銷原裁定，發回更裁，法院三度召開羈押庭，最終裁定收押禁見鄭文燦。
儼然成為「桃監歷來關押最大咖」的鄭文燦，稍早已由警備車押送往法務部矯正署桃園監獄，確定編號為2350，雖過了晚餐時間，但桃園監獄仍為鄭文燦準備餐食，內容包括滷雞翅、涼拌豆干、炒空心菜以及清蒸排骨湯等4菜1湯，明天早餐則是麥茶配草莓饅頭。
相關消息在中國社群平台微博上也被廣泛討論，不過有許多中國網友反倒集中討論餐食狀況，包含今晚的餐點以及明日菜單等，紛紛留言笑稱「是去度假了吧」、「吃的挺好的」、「這什麼計量單位？雞丁九件、水煮蛋30顆？健身嗎？」、「看守所便當還挺多菜式呢」
其餘也有網友對這起政壇風波紛紛加以猜測，「民進黨內鬥會擴大化」、「被爆出今天的晚餐有炒空心菜，賴清德真是殺人誅心」、「確實有點不尋常」、「下一個又會是誰？」。
桃園監獄副典獄長許國賢則在受訪表示，鄭文燦今晚進入看守所內，鄭文燦稱吃麵包已經吃飽，所以沒有吃獄方準備的晚餐，另有購買涼蓆、枕頭等寢具，並已準備慢性病藥物，明日會安排醫師做健康檢查。