TPBL選秀7月23日舉辦！戰神拿到狀元籤　攻城獅榜眼、夢想家探花

我是廣告 請繼續往下閱讀
TPBL官方表示，在莊會長的協商與帶領下，本次會面已將選秀辦法之身份規範、選秀方式、簽約義務及球隊選秀順位定案。其中選秀順位依照新聯盟參賽隊伍於2023-2024賽季各自排名辦法為依據，若不同聯盟但排名相同之球團，以抽籤方式決定最終選秀順位。
「今日在公正人員監證下，由莊會長抽籤完成最終選秀順位。另因應前期籌備作業，同時希冀更多籃壇新血加入，選秀會將延長報名至7/15中午12:00。先前已報名2024 聯合選秀會之新秀資格將無條件延續至2024 TPBL DRAFT，正式選秀會將於7月23日舉行。」TPBL文中如此寫道。
正式首輪選秀順位為：戰神拿到狀元籤、攻城獅取得榜眼、夢想家探花，後面依序是特攻、戰神和國王。
逐步廢除外籍生共識不變
另外，之前有爭議的外籍生議題，聯盟將維持先前7支球團的共識，現有外籍生合約可延續至2026年球季結束，而目前沒有外籍生之隊伍，可在註冊4位外籍球員名額之外，額外再簽約一位外籍生作為備用洋將，球員登錄規範以每場登錄3位外籍球員（洋將）與4節8人次之原則為主，外籍生與外籍球員共用名額限制。
選秀順位備註：
＊原T1聯盟雲豹與戰神交易首輪選秀權，由戰神取得雲豹2024年首輪選秀權。
＊原T1 聯盟戰神與太陽交易第二輪選秀權，因太陽解散故戰神無第二輪選秀權。