名嘴曝鄭文燦遭押4點最難受 其一「脫光確認肛門有無違禁品」
桃園市前市長鄭文燦涉貪案，今（11）日下午三度召開羈押庭審理，法官於裁定羈押，並禁止接見、通信，對此資深媒體人黃揚明表示，鄭被收押在看守所最難過有四點，包括脫光光檢查身體、入房後毫無隱私、炎炎夏季沒冷氣，最後則是無聊，更稱脫光檢查身體還要轉身彎腰，撥開屁股並咳嗽一聲，確認肛門有無藏違禁品。
記者陳威叡／台北報導
黃揚明表示，鄭文燦被收押，在看守所最難過的點，首先是脫光光檢查身體，正常新收被告的檢身流程包括脫光衣褲、撥頭髮（確認頭髮中沒有藏違禁品）、張嘴並伸舌頭上下確認、轉身彎腰撥開屁股並咳嗽一聲，確認肛門中沒有藏違禁品。
其次是入房後毫無隱私，黃揚明說，依過去經驗，禁見被告的舍房算是比較「舒服」的，因為必須隔離收容，尤其不能與同案被告同間或隔壁間，所以一間舍房頂多關2、3人（桃園看守所已公布他住4人房），但是舍房環境都差不多，包括上廁所都得公開為之，一舉一動室友和管理員都可以看得很清楚。
第三是炎炎夏季沒有冷氣，這就不用多解釋了，相信鄭文燦出來後會瘦一圈的。
黃揚明說最後是無聊，禁見被告連放風都只能在禁見舍房區的走廊散步，真的非常無聊。但除了禁見的相關限制外，至少現在禁見被告已經開放可以閱讀書報，甚至可以買無線電視機或收音機看數位無線電視台節目或聽廣播，只要有人寄錢進去，也可以採購監所販售的相關日用品、食品。