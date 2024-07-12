回顧那些淪為階下囚的政壇大咖！綠有陳水扁、鄭文燦　藍有林益世

▲陳水扁被關了7年多，2015年初獲保外就醫迄今。（圖／記者嚴俊強攝，2023.02.20）
▲陳水扁被關了7年多，2015年初獲保外就醫迄今。（圖／記者嚴俊強攝，2023.02.20）

記者何哲欣／台北報導

行政院前院長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，6日遭檢方聲押，桃園地院兩度裁定交保，但檢方抗告，鄭文燦昨最後仍遭收押禁見。鄭文燦曾貴為副閣揆，且與前總統蔡英文關係密切，曾被看好接棒，如今淪為階下囚，除了前總統陳水扁外，罕見有如此政壇大咖遭收押。至於藍營，則有行政院前秘書長林益世遭收押，且林益世是在秘書長任內遭偵辦，當時也引發政壇風暴。

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1. 陳水扁

回顧扁案，在2006年陳水扁任內，民間就發起貪腐倒扁行動，但扁拒下台。等到扁卸任後，2008年8月14日，時任立委洪秀柱舉行記者會揭發扁家密帳，扁也隨即開記者會坦言，做了法律不允許的事。同年11月11日，特偵組以國務機要費貪汙被告身份傳訊陳水扁，在5小時偵訊後，向台北地院聲請羈押陳水扁。

接著台北地方法院合議庭歷經將近11個小時審理，裁定陳水扁羈押禁見，並於12日上午7時許移送台北看守所，所內編號是2630。收押3個月期滿，台北地方法院審判長周占春認為，扁無逃亡串證之虞，無繼續羈押的必要，因此裁定當庭釋放，無交保金。但特偵組立即抗告，之後扁二度遭收押，編號2185。

後續扁被判刑20年確定，2010年12月入監，2013年4月19日又轉到台中監獄附設培德監獄服刑。但2015年1月5日，扁獲准保外就醫，此後脫離獄中生活。

2. 林益世

林益世曾任立委、國民黨政策會執行長，亦即國民黨立院黨團大黨鞭，但2012年連任立委失利，轉任行政院秘書長。2012年6月27日，《壹週刊》報導林益世收賄193萬美鈔現金，依當時匯率折換，約合台幣6300萬元，林益世否認，但特偵組仍把林益世列為「重大貪污犯罪」被告偵辦。2天後，林益世請辭政院秘書長獲准。

2012年7月2日，林益世向特偵組檢察官坦承收賄，特偵組向台北地院聲押，台北地院裁定收押，3日凌晨林益世遭移送土城看守所，編號2559。特偵組10月25日偵結後，台北地院裁定林益世5千萬元交保。

林益世案歷經多年訴訟，2021年6月9日，台灣高等法院更一審判決，林益世被判4年10個月，褫奪公權5年。檢察官、林益世均不服更一審判決，上訴至最高法院。

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