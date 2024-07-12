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張育成今晚主場首秀！預計扛四棒、守游擊　挑戰生涯首打席開轟

▲張育成正式加盟富邦悍將，今晚新莊主場首秀挑戰首打席開轟，有望寫下中職歷史。（圖／記者陳明中攝）
▲張育成正式加盟富邦悍將，今晚新莊主場首秀挑戰首打席開轟，有望寫下中職歷史。（圖／記者陳明中攝）

記者路皓惟/綜合報導

旅美好手「國防部長」張育成以3.5年總額9250萬元正式加盟富邦悍將，今（12）日將在新莊棒球場迎來中職首秀，將對決統一獅王牌布雷克。依照「鋒總」陳金鋒預設計畫，張育成將鎮守游擊位置，並擔任第四棒。他能否在中職生涯首打席就開轟，成為球迷關注的焦點，如果首打席轟全壘打，將是中職旅外回歸球員第一人。

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張育成扛四棒守游擊　挑戰首打席開轟紀錄

張育成過去曾在小聯盟2A單季扛出24轟，被預期回歸中職能展現更加強大的長程砲火，對於富邦的進攻火力無疑是大大的升級，鋒總先前曾表示張育成將扛下球隊第四棒，「因為這是球隊的一個重心，也是一個象徵。」

此戰張育成將要挑戰成為第12位首打席開轟的球員，此前達此成就的11名球員分別是：1996年的羅偉、1997年的展龍和克龍、1998年的卡亞力、2004年的劉芙豪、2005年的馬力歐、2017年的林立、2018年的黃敬瑋、江亮緯、林知譽，以及2021年的王苡丞，巧合的是，王苡丞就是張育成的隊友。

不過，回顧旅外回歸球員，至今還未有球員能夠締造生涯首打席就開轟的紀錄，張育成有機會是第1人。值得一提的是，中職歷史至今有14位本土打者在生涯初登場開轟，其中包括擁有旅外經歷的林旺衛、陳鏞基、林威助和呂明賜等，張育成有機會成為史上第15人。

張育成對力量有信心　期待有好球可以打

對於即將登場的比賽是否有機會敲出返台首轟，張育成自信表示：「對自己的力量有信心，結果就順其自然，希望投手能投好球讓我打！」

為了紀念張育成的首轟，富邦球團在記者會中宣布了「張育成首轟球活動」。凡是拾獲張育成中華職棒首支全壘打球的球迷，球團將提供張育成的「親簽實戰球衣」、「親簽球帽」及「親簽實戰比賽球」作為交換。

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