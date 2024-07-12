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米其林公布七月新入選餐廳！共8家　清粥小菜「小品雅廚」也上榜

▲2024 年七月的臺灣米其林指南公布新增了8家新入選餐廳，分布於台北、台中與高雄，其中台北的清粥小菜小店「小品雅廚」也上榜。（圖／翻攝米其林官網）
▲2024 年七月的臺灣米其林指南公布新增了8家新入選餐廳，分布於台北、台中與高雄，其中台北的清粥小菜小店「小品雅廚」也上榜。（圖／翻攝米其林官網）

記者葉盛耀/綜合報導

2024 年七月的臺灣米其林指南一舉新增了8家新入選餐廳，有4家位於台北，分別是新台菜餐廳「叁酒弍沏」、地中海料理「Aleisha」、創新菜「Set.」與暖心清粥小菜「小品雅廚」；台中則是時尚法料「小樂沐」，與台菜餐廳「裡小樓」；而高雄則有台菜餐廳「三禾清豐」，以及時尚歐陸菜「CRATAIN」。

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台北地區4家中，「叁酒弍沏」店名意旨「餐酒饗宴」。主廚具備臺菜經歷，亦曾於海外工作，擅長以各國食材和料理技法，重新詮釋傳統臺菜。調酒師會按顧客的口味，推薦調酒飲料，為用餐體驗錦上添花。「Aleisha」主打地中海美食，如以法國或義大利技術烹調海鮮和肉類，再配上中東香料調味，也大量採用希臘菜常見的橄欖、茄子等。

▲「叁酒弍沏」店名意旨「餐酒饗宴」，主廚擅長以各國食材和料理技法，重新詮釋傳統臺菜。（圖／取自「叁酒弍沏」臉書）
▲「叁酒弍沏」店名意旨「餐酒饗宴」，主廚擅長以各國食材和料理技法，重新詮釋傳統臺菜。（圖／取自「叁酒弍沏」臉書）
創新菜「Set.」則由兩位主廚從個人經驗、自然及四季等發掘靈感，將亞洲食材和風味完美融合西方美食。特別的是還有以清粥小菜形式由晚間營業至清晨的「小品雅廚」，每日提供 20 多道家常臺式料理，且多為每天新鮮製作。米其林特別推薦菜色為紅燒蹄膀鹹而不膩，帶有醬香，是佐粥的好菜。另還有乾燒茄子、滷白菜等。

台中部分則有「小樂沐」，是「亞洲最佳女主廚」封號的陳嵐舒旗下餐廳，交由主廚方柏儼（Raymond Fang）主掌，米其林提到「從品嚐菜單的現代法國美食中，不難發現主廚運用香料和時令蔬菜的心思。」餐廳近日剛推出輕鬆版小巧套餐，由顧客選配道數，最低價位1,580 +10%元就吃得到。還有「裡小樓」，是將臺灣家常菜與小吃份量精緻化，米其林提到，鹽焗玉米雞腿是店內招牌，建議搭配一碗滷肉飯。

▲陳嵐舒旗下餐廳「Le Côté LM小樂沐」也入選榜內，近日剛推出可以「選配道數」自由對味的新方式，顧客可以最低餐價 1,580元起就能輕易嚐到。（圖／記者葉盛耀攝）
▲陳嵐舒旗下餐廳「Le Côté LM小樂沐」也入選榜內，近日剛推出可以「選配道數」自由對味的新方式，顧客可以最低餐價 1,580元起就能輕易嚐到。（圖／記者葉盛耀攝）
高雄餐廳則有「三禾清豐」，曾旅居海外工作的主廚是高雄土生土長，透過菜單展現對臺灣的熱愛，每季均以特定主題，向食客導覽這片土地之美，以及各族群融合的飲食多樣性。而歐陸菜「CRATAIN」主廚曾挑戰澳洲搖籃山（Cradle Mountain）登頂，並以此經歷作店名的發想。菜色包含義大利麵和主菜，主廚透過歐陸技法闡述自己的烹飪理念，肉類料理是其強項。

▲「三禾清豐」主廚是高雄土生土長，透過菜單展現對臺灣的熱愛。（圖／翻攝米其林官網）
▲「三禾清豐」主廚是高雄土生土長，透過菜單展現對臺灣的熱愛。（圖／翻攝米其林官網）
備註-每月「新入選餐廳」定義：
在年度的星級餐廳發布會之前，米其林評審員持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布。 這些新名單將於每個月第二個星期三，於《米其林指南》網站以及App上公布。米其林指南網站上「餐廳」頁面將有「新入選」分類、每月新入選的餐廳，也將可能後續獲得星級等其他肯定。

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