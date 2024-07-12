《鬼店》女主角雪莉杜瓦75歲病逝 丈夫悲慟：她承受太多痛苦了
美國女演員雪莉杜瓦（Shelley Duvall），因演出恐怖電影《鬼店》，飾演疑神疑鬼的妻子「溫蒂托倫斯」一角走紅全球。雪莉杜瓦7月7日才剛度過75歲生日，卻在昨（11）日傳出病逝死訊；她的丈夫丹吉爾羅伊（Dan Gilroy）哀悼：「她這些年承受太多痛苦，現在終於自由了！自由的飛翔吧！我美麗的雪莉。」
記者黃雅琪／綜合報導
好萊塢影星雪莉杜瓦昨日傳出死訊，她的丈夫丹吉爾羅伊證實，雪莉杜瓦在德州布蘭科的家中，因為糖尿病併發症所致在睡夢中離世，享壽75歲。丹吉爾羅伊哀悼妻子：「我親愛的生命伴侶與朋友離開我們了，她這些年承受太多痛苦，現在終於自由了！自由的飛翔吧！我美麗的雪莉。」
雪莉杜瓦被知名導演勞勃阿特曼挖掘後，開啟演藝生涯，主演1977年《三女性》榮獲坎城影展影后殊榮，後續演出《安妮·霍爾》、真人版電影《大力水手》、《鬼店》、《時光大盜》等作品，更主持過美國綜藝節目《週六夜現場》。雪莉杜瓦在2002年演完《天降甘霖》之後退出演藝圈，健康問題引起外界關注。
引退21年後，雪莉杜瓦終於在2023年回歸幕前，演出的恐怖電影《森林山》也成為遺作。她接受《時人》訪問表示，之所以離開幕前多年，是因為片酬愈來愈少、哥哥診斷出脊椎癌，才會選擇回到家鄉德州與家人重新生活。至於拍攝《鬼店》期間，曾傳出她遭到導演史丹利庫布利克精神虐待、雙方鬧翻，雪莉杜瓦也澄清謠言，拍攝過程每天都很開心，看到自己的演出播出時也會停下腳步欣賞。