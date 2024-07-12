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蔡阿嘎還有未爆彈！舊影片驚見「親人遭上馬賽克」　觀眾傻眼抓包

▲蔡阿嘎近日在以前有蘿拉的影片都將她的臉以「AB優酪乳馬賽克」擋住，不過除了蘿拉之外，另有其人也同樣被擋住。（圖/蔡阿嘎YT）
▲蔡阿嘎近日在以前有蘿拉的影片都將她的臉以「AB優酪乳馬賽克」擋住，不過除了蘿拉之外，另有其人也同樣被擋住。（圖/蔡阿嘎YT）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬Youtuber蔡阿嘎近日與開除前資深員工蘿拉，經過調查發現，蘿拉在職時以AB合約詐財上千萬，並以團隊名義拿走許多公關品據為己有，目前相關事件都在司法調查中。 然而事件卻一波未平一波又起，最近有網友發現，蔡阿嘎團隊開始針對過去蘿拉的影片上了一瓶「AB優酪乳」的馬賽克，不過卻也驚見蔡阿嘎的堂妹「嘎妹（蔡汶璇）」也有份，讓資深老粉超崩潰。

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近日蔡阿嘎拍影片說明蘿拉事件原委，表示蘿拉在職時利用「AB合約」的手段詐財上千萬元，除此之外還利用公司團隊的名義向廠商索取公關品，但這些蔡阿嘎、二伯以及工作室其他夥伴都不知情，而事後蘿拉更是沒有一絲悔意，讓他們感到非常的心寒。

▲蔡阿嘎（左）近期疑似再度開酸前員工蘿拉（右），表示：「人心隔肚皮。」掀起討論，粉絲則表示蔡阿嘎在偷臭。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（左）近期開除前員工蘿拉（右），因蘿拉在職時以AB合約詐財上千萬，並以團隊名義拿走許多公關品據為己有。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
屏蔽蘿拉過往參與影片！「AB優酪乳馬賽克驚見親人」

事件目前進入司法程序當中，蔡阿嘎日常也不忘調侃該件事，除了將事件的動態集結在「AB優酪乳照片」的精選動態中，也開始進行「舊影片」馬賽克的工程，包括封面照有出現蘿拉本人的，全部都用「AB優酪乳遮起來」。

這個舉動當然立刻就被老觀眾給發現，但令人意外的是，許多影片的封面「不只有一瓶AB優酪乳」，網友好奇點進影片之後才發現，另一位被AB優酪乳擋起來的人，竟然是蔡阿嘎的堂妹「嘎妹」或是過去也曾經在團隊中的「小姑丈」，雖然已經離開工作室許久，但突如其來的舉動，讓粉絲瘋猜蔡阿嘎還藏有未爆彈沒爆出，在社群上已經是洗版討論。

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▲蔡阿嘎四年前拍攝的工作人員QA影片被翻出，除了蘿拉被上「AB優酪乳的馬賽克」之外，堂妹「嘎妹」也有。（圖/蔡阿嘎YouTube）
蔡阿嘎影片自爆不只AB還有「C」！嘎妹遭上馬賽克觀眾超錯愕

而蔡阿嘎日前在社群發出影片時，繼續以「AB產品」消費該次與蘿拉的事件，包括「如果不是AB優酪乳，我可是不喝的」、「如果不是AB膠，我可是不用的」，結果在影片最後，與老婆二伯走到知名鞋店ABC-Mart說：「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」二波一聽驚訝表示「C？還有C？」蔡阿嘎則回應「C啊！還有C！你不知道喔？」讓外界瘋傳C的意思。

如今觀眾眼尖又抓到嘎妹以及小姑丈遭上馬賽克，立刻不少人錯愕表示「.....感覺之後會再說明，不然突然在這時機被上馬賽克很敏感」、「感覺不會沒事亂遮或是不小心遮到，畢竟一定知道會有人討論」。而記者原本也有在蔡阿嘎舊影片中發現嘎妹被P上「AB優酪乳馬賽克」的版本，今早再查看，嘎妹已經變成蔡阿嘎頭像，不過人臉還是被擋住，到底未來是否蔡阿嘎還會再針對此事說明，外界以及觀眾都等著看。

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▲經過社群討論之後，嘎妹的AB優酪乳馬賽克變成「蔡阿嘎頭像」。（圖/蔡阿嘎YT）

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