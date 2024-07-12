蔡阿嘎還有未爆彈！舊影片驚見「親人遭上馬賽克」　觀眾傻眼抓包

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屏蔽蘿拉過往參與影片！「AB優酪乳馬賽克驚見親人」
事件目前進入司法程序當中，蔡阿嘎日常也不忘調侃該件事，除了將事件的動態集結在「AB優酪乳照片」的精選動態中，也開始進行「舊影片」馬賽克的工程，包括封面照有出現蘿拉本人的，全部都用「AB優酪乳遮起來」。
這個舉動當然立刻就被老觀眾給發現，但令人意外的是，許多影片的封面「不只有一瓶AB優酪乳」，網友好奇點進影片之後才發現，另一位被AB優酪乳擋起來的人，竟然是蔡阿嘎的堂妹「嘎妹」或是過去也曾經在團隊中的「小姑丈」，雖然已經離開工作室許久，但突如其來的舉動，讓粉絲瘋猜蔡阿嘎還藏有未爆彈沒爆出，在社群上已經是洗版討論。
蔡阿嘎影片自爆不只AB還有「C」！嘎妹遭上馬賽克觀眾超錯愕
而蔡阿嘎日前在社群發出影片時，繼續以「AB產品」消費該次與蘿拉的事件，包括「如果不是AB優酪乳，我可是不喝的」、「如果不是AB膠，我可是不用的」，結果在影片最後，與老婆二伯走到知名鞋店ABC-Mart說：「如果不是ABC-Mart，我可是不買的喔！」二波一聽驚訝表示「C？還有C？」蔡阿嘎則回應「C啊！還有C！你不知道喔？」讓外界瘋傳C的意思。
如今觀眾眼尖又抓到嘎妹以及小姑丈遭上馬賽克，立刻不少人錯愕表示「.....感覺之後會再說明，不然突然在這時機被上馬賽克很敏感」、「感覺不會沒事亂遮或是不小心遮到，畢竟一定知道會有人討論」。而記者原本也有在蔡阿嘎舊影片中發現嘎妹被P上「AB優酪乳馬賽克」的版本，今早再查看，嘎妹已經變成蔡阿嘎頭像，不過人臉還是被擋住，到底未來是否蔡阿嘎還會再針對此事說明，外界以及觀眾都等著看。