就是要轟江坤俊！不怕得罪電視台、被炒魷魚 許聖梅：我就是反骨
乳房外科名醫江坤俊被爆料偷吃同院護理師，太座劉藺秦強調老公每天都有回家，「家庭狀況一切正常」，接著江又傳出性騷擾節目主持人鄭凱云，儘管當事人證實，江坤俊仍嚴正否認，揚言提告。江坤俊發聲明捍衛名譽後，媒體人許聖梅冒著得罪電視台的風險，依然犀利公開評論江，她直言：「我從小就有反骨啊！」
記者楊穎軒／綜合報導
許聖梅在臉書表示，她是極度社恐的人，迫於必須社會化，所以一直努力想融入群體，但終究還是成為孤獨的靈魂，原因是從小就反骨的個性，日前主持的節目《危機女王》想討論江坤俊，不過許聖梅擔心會得罪電視台，告訴自己千萬不要跟錢過不去，跟其他來賓一樣把嘴乖乖閉上就好。
「但...反骨的我又跳出來伸張主權了，畢竟畏首畏尾就不是許聖梅了呀」，許聖梅說，她最後在新台幣和做自己之間選擇做自己，「好吧！就這樣吧！到底要得罪多少人啦！但做自己、就事論事還是滿嗨的啦！」自嘲唯一的優點就是有話直說。
貼文一發布，湧入許多網友力挺：「雖然說了實話，會失去賺錢的機會，更會惹來一身麻煩，聖梅最後還是選擇實話實說，不畏強權和利益，這就是我喜歡和欣賞的聖梅，加油！永遠都支持妳，絕不離開」、「不用跟別人比較，做好自己便已足夠，至少你還有我們，我們的生活因有著你也變得有意義了！」
還有大陸網友大讚：「經常在台綜看到妳的娛樂和時事評論，客觀又公正！」許聖梅一一回覆留言，表達感謝之意，不過也無奈表示：「自己還是要付出代價。」