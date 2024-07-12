鄭文燦串證遭羈押！他不懂點名「某市長也一樣」：從頭到尾都沒事

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鄭文燦近日涉嫌貪污收賄，被控在桃園市長任內收賄，一開始桃園地院裁定500萬元交保，檢方當庭提出抗告，後來桃園地院度裁定加保700萬、以1200萬元交保，檢方再提抗告成功。11日下午2點第三度開羈押庭，歷經4小時餘檢辯攻防，法官最終在11日下午5點57分裁定鄭文燦收押禁見。
桃園地院事後發出新聞稿說明羈押鄭文燦的理由，表示鄭文燦秘書作為與他人之溝通聯繫管道，多次居間為廖○松、廖○廷與鄭傳遞訊息，足以居於傳遞案情訊息之重要地位，參酌鄭於第一次應訊前，已有將自己答辯方向傳送給秘書，顯見確實有串證之疑慮。
某市長遭點名！同樣涉貪污案「奔助理家卻沒遭羈押」
而鄭文燦遭羈押消息曝光之後，政治工作者周軒則在臉書上表示「對於桃園地方法院的新聞稿敘述為什麼要羈押鄭文燦的理由，尊重法官的判決，但是說到串證，我還是必須要提，有一個官司即將宣判的市長，還跑去自己助理家串證，然後他從頭到尾沒有被羈押」，該事件矛盾對照也讓周軒感到非常不解。
而鄭文燦涉案的案源，就是位於華亞科技園區旁9.5公頃農地，於2017前地主們組成重劃會向桃園市府申請自辦市地重劃，主導重劃會的台塑集團總管理處楊姓前主管籌500萬元，透過重劃會主委且與鄭熟悉的台塑集團顧問廖俊松，與2名任職台塑集團的兒子，以及曾任台塑集團前副總經理兼發言人侯水文，於同年9月前往桃園市長官邸，交付由鄭涉嫌收受，隔年8月因案子未過，鄭將錢退還。
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