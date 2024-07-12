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詹皇談跟兒子Bronny James當隊友！直言：個人籃球生涯最偉大成就

▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助他一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／取自湖人官方社群）
▲洛杉磯湖人在今年選秀會上選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，也幫助他一圓想跟兒子同隊打球的夢想。（圖／取自湖人官方社群）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人今夏休賽季至今雖然沒有出現重大補強，在自由市場上頻頻受阻，但他們透過選秀選進陣中球星「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，達成NBA歷史上首位父子同隊的紀錄，也算是幫助LeBron完成一直以來的夢想。而稍早LeBron則是接受美媒訪問，談到新賽季將要聯手兒子出戰，他直言這是自己籃球生涯最偉大的成就，在場上則是也能清楚區分父親與隊友間的身份。

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詹皇稱能聯手兒子  是籃球生涯最偉大成就

LeBron James儘管現年已經高齡39歲，但仍然披上國家隊戰袍為國效力，而他目前也正隨美國男籃持續備戰巴黎奧運，稍早他在訓練之餘也接受美媒訪問，談到即將要跟兒子Bronny James在同隊打球，他說：「縱觀我的籃球生涯，這可能是我所取得的最偉大成就。我在個人層面上已經完成了一切，但沒有更大的成就，是能超越我能和兒子同場競技，這是我發生過最偉大的事。」

在場上能清出區分身分  希望Bronny能繼續成長

而被問到將如何與兒子Bronny James作為隊友相處，LeBron James則說：「這運作方式會跟其他隊友一樣，我要讓他承擔責任，當我做錯事時，他也應該讓我承擔責任。在場上我能把父親和隊友的身份區分開來，我認為隨著他繼續成長、隨著他繼續學習，我希望他也能把兒子和隊友的身份區分開來。 」

「我們在場上有一個共同的目標，那就是全力去贏得比賽，同時讓自己每天都變得更好。所以對我來說，我可能會對他有更高的標準，因為我希望他變得更加出色。」LeBron如此總結到。

而Bronny James昨（12）日也迎來個人至今第二場的夏季聯賽，全場出賽28分鐘，共出手3投1中，拿下3分、5籃板、3助攻，並附帶2抄截3阻攻。傳奇球星Paul Pierce稍早也在節目上談到了Bronny，並給予他一些建議，他說：「Bronny James需要在進攻端更有自信，同時要更有侵略性，堅決地完成終結。」


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