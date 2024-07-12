湖人積極追求Jerami Grant！但不願給兩首輪　美媒：拓荒者太頑固

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Irwin在文中表示：「聯盟消息人士稱，他（Grant）的合約以及他可能不願意在一支獲勝球隊中擔任次要角色，是湖人隊和其他球隊不願滿足這個價格的原因。」
30歲的Grant即將進入5年總價1.6億美元合約的第2個賽季，他在2027-28賽季擁有3640萬美元的球員選項。Grant是湖人理想的補強對象，攻守兼備，場均得分將近20，且職業生涯有36.4%的三分命中率。
但Grant在2019-20賽季後選擇離開丹佛金塊的原因，就是因為他不僅僅想成為一名角色球員，他想得到更多球權打出表現，為此他願意留在底特律活塞和後Damian Lillard時代的拓荒者。
Highkin表示，如果拓荒者者隊將要價降低到一個首輪選秀權和願意接受八村壘等人的合約，那麼這筆交易就可能達成。
Grant價值並沒有預期高 拓荒者恐需降價
另一名記者 Sean Deveney則表示，一位西區總管直言拓荒者「太頑固」，不願意為自己的錯誤做出修正，「當初得到Grant是一個錯誤。現在為了擺脫薪水而交易他是正確的做法，你得盡量從中選擇任何你能得到的選秀權或年輕人。」
「Jerami Grant能力很好，他是一名射手，當他投入時，他會是一名優秀、積極的防守者，他能做很多事情來幫助你的球隊，」這名聯盟高層說道，「但他只是球隊第三選擇。在過去的幾年裡，他取得了一些出色的成績，但他是在糟糕的球隊中得到的。沒有人會因為一名在爛隊中可以砍下20分、而在一支好球隊中只能得到13分的球員做出大交易。」
Jerami Grant明年的收入將達到3千萬美元，後年將達到3200萬美元。如果波特蘭希望湖人隊、熱火隊或這些季後賽球隊承接他的合約，可能就不得不認識到這一點。