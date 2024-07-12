張育成挑戰首場就開轟的超級紀錄！林威助也曾敲出中信兄弟首轟

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史上生涯初登場首打席開轟球員有11人，包括1996年羅偉、1997年展龍和克龍、1998年卡亞力、2004年劉芙豪、2005年馬力歐、2017年林立；2018年黃敬瑋、江亮緯、林知譽；2021年王苡丞。其中旅外球員尚未有歸國首打席就開轟，張育成可望挑戰紀錄。
2014年 3月23日，林威助個人中職一軍生涯初登板，他在天母球場對戰統一7-ELEVEn獅隊，擔任先發第六棒指定打擊，首打席面對費古洛遭到三振；在五局上從費古洛手中左外野方向陽春全壘打，不僅是中華職棒25年首轟以及中信兄弟隊史首轟，也是個人返台後的第一支全壘打。
林威助雖然首打席面對費古洛被三振，但他第二打席就敲出左外野全壘打，調整能力很快，還是支反方向全壘打。林威助當時說：「打出全壘打，有鬆了一口氣的感覺，有了好的開始，對接下來比賽更有信心。」
張育成有機會挑戰，旅外球員回台後首位生涯首打席就開轟紀錄，也有機會挑戰首球就全壘打的超級紀錄，但張育成是否可以轟出滿貫全壘打，就看他的棒次怎樣排。
中職史上本土選手生涯首打席全壘打紀錄：
2004/3/3，劉芙豪(統一獅)
2017/8/30，林立(Lamigo桃猿)
2018/4/10，黃敬瑋(Lamigo桃猿)
2018/4/14，江亮緯(統一獅)
2018/4/26，林知譽(Lamigo桃猿)
2018/10/13，許禹壕(Lamigo桃猿)
2021/11/9，王苡丞(富邦悍將)