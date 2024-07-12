颳起「台風」！7部作品登上首爾台灣電影週　展現多元文化樣貌

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文策院表示，放映片單是由曾任釜山影展、紅海影展策展人，並且擔任多個國際影展選片人的 Kim Young-woo，考量韓國市場與在地觀點，精心選出包含《車頂上的玄天上帝》、《返校》、《哈勇家》、《周處除三害》、《千禧曼波，4K修復版》、《愛是一把槍》與《青春18x2 通往有你的旅程》等7部電影，涵蓋歷史、信仰、驚悚、原民、愛情、青年困境等多種元素，期待透過多角度的題材進入韓國觀眾視野，呈現台灣豐富的當代影視景貌，開放售票當天已有場次完售。
文策院提到，除了電影特映會，來自台灣的導演黃文英、陳潔瑤也將出席映後座談，面對面與觀眾進行交流，今日將由《車頂上的玄天上帝》的導演黃文英頭陣上場，分享電影幕後故事與觀點，隔日將以美術指導身份出席《千禧曼波，4K修復版》的映後座談，導演陳潔瑤則將出席明日《哈勇家》的映後座談，分享創作這部電影的心路歷程，另有韓國影視專業人士與以及地媒體參加觀影活動。
文策院董事長蔡嘉駿表示，近期越來越多台灣電影進軍韓國，韓國也將翻拍多部台灣人氣電影以及影集，這樣的交流與趨勢之下，期望透過「首爾台灣電影週」的活動，能向韓國影視業界、觀眾引介多元類型的電影，以及創作者與影星，並且積極佈局海外市場，未來也將透過全球其他城市的「台灣電影週」，更進一步推動影視作品走向國際。