一粒把啦啦隊服脫掉！深夜做回暗黑女神 「下褲失蹤」大露白玉腿
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），憑高冷五官、一支葉保弟應援舞爆紅，有「台鋼王牌」、「中職黑嘉嘉」等封號，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。一粒昨（11）日深夜在IG分享一系列「下褲失蹤」的外拍照，難得以暗黑風格示人，還大露一雙白皙美腿，相當吸睛。
記者楊穎軒／綜合報導
一粒徵選上啦啦隊後，大部分的造型呈現陽光、甜美形象，入行前，私下打扮多走暗黑系美少女路線的她，昨晚釋出數張個人照，一粒一頭黑亮過肩長髮垂下，穿貼身V領長上衣，搭配熱褲，服裝全是黑色系，使得兩條細長的纖腿更顯白嫩。
私服穿搭跳脫啦啦隊女神Look，一粒更加散發冷冽的美感，氣息神祕，不過冰山美人形象維持不了多久，限時動態中，只見一粒蹲坐被拍，但姿勢越擺越不自然，眼神也開始游移，配文寫下：「越拍越尷尬哈哈哈哈！」立刻現出中二原形。
25歲一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。
一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的女神一點也不為過。