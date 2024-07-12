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颱風最快下週一生成！今分科測驗38℃熱爆　高溫、午後雨熱區出爐

▲113學年度分科測驗今、明（12、13日）2天登場，全台慎防極端高溫，中央氣象署針對雙北、台中等13縣市發布高溫示警。（圖／《NOWnews》資料照）
▲113學年度分科測驗今、明（12、13日）2天登場，全台慎防極端高溫，中央氣象署針對雙北、台中等13縣市發布高溫示警。（圖／《NOWnews》資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

113學年度分科測驗今、明（12、13日）2天登場，全台慎防極端高溫，中央氣象署針對雙北、台中等13縣市發布高溫示警，其中台東縣有超過攝氏38度高溫機會；午後「中部以北」及「宜花山區」有局部大雨發生的機率，為雨勢猛烈地區請注意，並且「大台北」、「宜花地區」及「其他山區」也有局部短暫雷陣雨。此外，氣象專家研判，南海、菲律賓東方外海熱帶性低氣壓最快有機會在下周一、下周二前後生成颱風。

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中央氣象署預報指出，今（12日）各地大多為晴到多雲的天氣，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大臺北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地午後也可能有局部雷陣雨，中部以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。

天氣炎熱，各地高溫普遍約攝氏33至35度，尤其臺東有焚風發生，局部高溫可達攝氏38度左右，中南部地區、大臺北盆地、花東縱谷也容易出現局部攝氏36度以上高溫。

▲高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態未來一週還會持續。（圖／中央氣象署提供）
▲高溫炎熱、午後雷陣雨的天氣型態未來一週還會持續。（圖／中央氣象署提供）
中央氣象署也發布高溫示警，提醒今（12）日臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

明天（13日）各地為晴到多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。下週一至下週四（14日至18日）各地為晴到多雲且高溫炎熱，大臺北及中南部地區有局部37度以上高溫發生的機率；恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲中央氣象署也發布高溫示警，提醒今（12）日臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署也發布高溫示警，提醒今（12）日臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
至於熱帶性低壓發展動態，氣象專家台灣大學大氣科學博士林得恩於「林老師氣象站」表示，今（12）日起太平洋高壓開始減弱北抬，菲島東方外海、臺灣東部外海、巴士海峽及南海海域讓出一片淨空，再加上海溫明顯偏高，正在靜候熱帶擾動粉墨出場。

7月颱風首映會，最快會在7月15日、7月16日（下週一、下週二）前後生成，一個帶著一個；目前，初步研判，往西朝海南島走的機率較高，對台灣直接影響不大。

▲颱風預估最快會在7/15、7/16（下週一、下週二）前後生成，一個帶著一個。（圖／翻攝自「林老師氣象站」）
▲颱風預估最快會在7月15日、7月16日（下週一、下週二）前後生成，一個帶著一個。（圖／取自「林老師氣象站」）

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