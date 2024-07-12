鄭文燦涉貪案壓7年才重啟？郭正亮爆內幕：很難想像與賴清德無關
前桃園市長鄭文燦因涉貪遭檢方聲押，日前桃園地院二度裁定交保後，檢方再次提出抗告，11日下午法院三度召開羈押庭，最終法院裁定收押禁見鄭文燦。由於此案桃園地檢署曾兩度簽結，因此遭質疑壓案7年。對此，前立委郭正亮表示，此案應該早在去年就重啟，但因在520前不敢動，等到今年6月才約談、羈押證人，讓人很難相信這與賴清德（就任）無關。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮11日在節目《大新聞大爆卦》表示，就司法論司法，有些人會認為證據不足，沒有進一步的案情就會簽結，但沒有搜索、約談鄭文燦，就會引發外界質疑。郭正亮舉例，「比如現在有人去指控賴清德幹了甚麼，可是你不敢約談賴清德阿，就把事情當作沒聽到」。
郭正亮認為，桃園地檢署應該要說明，鄭文燦涉貪案是什麼時候重啟調查的，為什麼剛好是在今年6月、賴清德上任後，讓外界認為是「賴清德不再擋」，因為留任檢察總長的邢泰釗態度出現轉變，顯然問題就在更上面。
郭正亮指出，桃檢重啟調查後，要累積一定事證，再決定約談哪些人，所以拖到今年六月；他認為，桃檢應該是去年就重啟，可是在前總統蔡英文520卸任之前都不敢動，到了今年6月約談4名證人就全數羈押，「要說這與賴清德沒有關係，實在難以想像。」