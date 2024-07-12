茲卡病毒境外移入+1　北部20多歲男「發燒、肌肉痠痛」

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疾管署進一步說明，世界衛生組織已將菲律賓等計92個國家/地區列為近期或先前有茲卡病毒傳播風險國家，疾管署亦已於2020年11月6日將菲律賓疫情提升為第一級：注意。鄰近的東南亞國家，泰國及新加坡持續報告病例，泰國今年迄今報告148例，新加坡多屬零星個案累計8例，皆與去年同期相當；南美洲國家以巴西疫情較為嚴峻，截至5月25日報告逾2萬例，囿於各國醫療檢驗資源不等，部分國家未公布病例數。
疾管署表示，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。
疾管署也說，自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性之性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。
疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。