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茲卡病毒境外移入+1　北部20多歲男「發燒、肌肉痠痛」

▲疾管署今（12）日公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例。（圖／美聯社／達志影像）
▲疾管署今（12）日公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（12）日公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為北部20多歲外國籍男性，6月27日自菲律賓入境時因發燒、肌肉酸痛等症狀由桃園機場檢疫站採檢送驗，後經7月9日二次採檢，確診為茲卡病毒感染症。目前個案及同住者均無症狀；地方衛生單位已針對個案活動地進行環境孳生源清除及員工健康監測，並給予個案及接觸者衛教，後續將持續進行社區監測至8月2日。

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疾管署說明，我國自2016年迄今共確診30例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地多為東南亞國家(占80%)，分別為泰國7例、越南6例、菲律賓、緬甸及馬來西亞各3例、馬爾地夫2例、印尼、新加坡、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、美國(佛羅里達州邁阿密)及安哥拉各1例。2016年累計13例，2017年至2023年每年均為5例以下。

疾管署進一步說明，世界衛生組織已將菲律賓等計92個國家/地區列為近期或先前有茲卡病毒傳播風險國家，疾管署亦已於2020年11月6日將菲律賓疫情提升為第一級：注意。鄰近的東南亞國家，泰國及新加坡持續報告病例，泰國今年迄今報告148例，新加坡多屬零星個案累計8例，皆與去年同期相當；南美洲國家以巴西疫情較為嚴峻，截至5月25日報告逾2萬例，囿於各國醫療檢驗資源不等，部分國家未公布病例數。

疾管署表示，一般成人感染茲卡病毒後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後可能導致胎兒小頭畸形或死亡，提醒孕婦及計劃懷孕婦女暫緩前往茲卡病毒流行地區；民眾如需前往，應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥劑、住在有紗窗、紗門或空調的房舍等。

疾管署也說，自流行地區返國後，無論是否出現疑似症狀，男性在3個月內及女性在2個月內均應使用保險套，採取安全性行為，或避免性行為，男性之性伴侶若為孕婦，則性行為時應戴保險套或避免性行為至性伴侶分娩。另請落實自主防蚊措施至少3週，暫緩捐血至少1個月。

疾管署呼籲，民眾自流行地區返國入境時如自覺可能感染茲卡病毒，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後兩週內如有不適，應儘速就醫並告知旅遊史；醫療院所如遇有疑似個案，應詢問旅遊活動史並依法通報，以降低疫情風險。

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