爆鄭文燦密碼是「桃園復興路99號」！柳采葳揭驚人秘辛
前桃園市長鄭文燦因涉貪遭檢方聲押，日前桃園地院二度裁定交保後，檢方再次提出抗告，11日下午法院三度召開羈押庭，最終法院裁定收押禁見鄭文燦；不過前立委郭正亮認為，案情邏輯不符合一般弊案。對此，桃園市議員凌濤爆料，桃園很多人在講，官邸晚上到很晚都還有飲宴應酬的聲音傳出；台北市議員柳采葳也爆料，鄭文燦除了他家之外，「據說另外一個密碼叫做『復興路99號』」。
記者王德蓉／綜合報導
針對鄭文燦涉貪案案情，郭正亮11日在節目《大新聞大爆卦》表示，「這個價值超過50億元，行賄只給500萬元？還送到你家？不只送太少，而且場所不對。2017年鄭文燦已當3年市長，應該很有這種經驗，再怎麼樣也要有白手套過手或是換地方，結果卻是本人出面，還在自己的官邸，這個坦白講不符合一般理解的弊案邏輯。」
依目前檢調掌握事證，凌濤也認為，把集團來喬事情安排在官邸，代表鄭文燦習慣就是在官邸，覺得安全，讓他直呼真的太神經大條、大手大腳，根本不管什麼防火牆。凌濤也爆料，「我常常聽到一件事情，桃園很多人在講，說官邸晚上到很晚都有聲響傳出來，飲宴應酬的聲音，因為官邸旁邊是老城區，常常到很晚都還有接送的車子在附近暫停」，讓他直呼「鄭文燦你真的明目張膽，你真的以為你是東宮太子喔？東宮太子也要防備啊，你都不防欸？」
此外，柳采葳也補充爆料，「鄭文燦不是只有他家，據說另外一個密碼叫做『復興路99號』，是桃園一棟大樓，裡面基本上就是聲色場所，鄭文燦晚上離開市府會去的兩個地方就是他家跟這個地方」。柳采葳說，看鄭文燦能大剌剌地出入這種地方，就知道他在桃園有多靠勢。不過網路上並未搜到有鄭文燦前去該場所的相關訊息或報導。