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詹皇回應4年後是否再戰洛杉磯奧運　籃球之外最想跑4X100公尺接力

▲「詹皇」LeBron James再次參加奧運之旅，他近期在受訪時暗示自己不會參加4年後的洛杉磯奧運，同時也表示若讓自己可以再選擇一個奧運項目參加，他會選擇田徑4X100公尺接力。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James再次參加奧運之旅，他近期在受訪時暗示自己不會參加4年後的洛杉磯奧運，同時也表示若讓自己可以再選擇一個奧運項目參加，他會選擇田徑4X100公尺接力。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

美國男籃將前往阿布達比進行奧運熱身賽，「詹皇」LeBron James再次展開另一次奧運之旅，在他職業生涯的這個階段，回饋和享受大於比賽實質意義。他近期在受訪時暗示自己不會參加4年後的洛杉磯奧運，同時也表示若讓自己可以再選擇一個奧運項目參加，他會選擇田徑4×100 公尺接力。

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James職業生涯幾乎已經相當完美，為何他還願意在這個夏天放棄許多事情，而投入國家隊呢？James表示這是一個正確時機，「在我職業生涯的這個階段，我仍然有很多東西可以付出，美國隊也給了我很多，所以我覺得是時候回饋了。」

詹皇不會參加2028年奧運會

那麼詹皇還有機會參加下一屆奧運會嗎？2028年奧運會將在洛杉磯舉辦，雖然之前Kevin Durant認為James的身體狀態還可以再打4、5年，不過詹皇本人受訪時直言，他不會參加4年後的奧運了，而且他那時候也不會還在洛城。

「不，我那時不會在這座城市。」James表示，「當奧運會在洛杉磯舉行時，我會離開這座城市了。我一整年都住在這裡，2028年我不會再待在洛杉磯了。」當本屆巴黎奧運正式開打時，39歲James將成為美國男籃史上年紀最大的奧運球員，他已經贏下3枚奧運獎牌（2008年和2012年的兩面金牌，2004年的一面銅牌），今年很可能將獲得第4面，他實在沒什麼理由在4年後再度披上國家隊戰袍。

LeBron James想參加4X100公尺接力　擔任最後一棒跑者

雖然James已經是籃球的代名詞，但他和許多頂級運動員一樣，在高中時代也是其他項目的運動好手，而且長期以來相當喜愛美式足球。那麼，這次奧運除了籃球之外，如果可以的話，詹皇還會想參加什麼項目呢？

「我想參加田徑賽，去跑4×100 公尺接力。」James強調自己是團隊型的運動員，所以他想參加這個項目，「我想做最後一棒的選手，以正確的方式跑完比賽。」

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