詹皇回應4年後是否再戰洛杉磯奧運　籃球之外最想跑4X100公尺接力

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詹皇不會參加2028年奧運會
那麼詹皇還有機會參加下一屆奧運會嗎？2028年奧運會將在洛杉磯舉辦，雖然之前Kevin Durant認為James的身體狀態還可以再打4、5年，不過詹皇本人受訪時直言，他不會參加4年後的奧運了，而且他那時候也不會還在洛城。
「不，我那時不會在這座城市。」James表示，「當奧運會在洛杉磯舉行時，我會離開這座城市了。我一整年都住在這裡，2028年我不會再待在洛杉磯了。」當本屆巴黎奧運正式開打時，39歲James將成為美國男籃史上年紀最大的奧運球員，他已經贏下3枚奧運獎牌（2008年和2012年的兩面金牌，2004年的一面銅牌），今年很可能將獲得第4面，他實在沒什麼理由在4年後再度披上國家隊戰袍。
LeBron James想參加4X100公尺接力 擔任最後一棒跑者
雖然James已經是籃球的代名詞，但他和許多頂級運動員一樣，在高中時代也是其他項目的運動好手，而且長期以來相當喜愛美式足球。那麼，這次奧運除了籃球之外，如果可以的話，詹皇還會想參加什麼項目呢？
「我想參加田徑賽，去跑4×100 公尺接力。」James強調自己是團隊型的運動員，所以他想參加這個項目，「我想做最後一棒的選手，以正確的方式跑完比賽。」
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