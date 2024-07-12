曾兩度捲小三風波！古力娜扎罕見談感情「遇到對的人」：隨時結婚
中國女星古力娜扎憑著姣好的外貌與完美比例的體態，獲得許多粉絲喜愛與支持，出道後還被封為「新疆女神」，事業也發展的越來越好。不過，古力娜扎的情路就走得相當坎坷，她曾認愛張翰，沒想到卻被質疑是小三，介入男方與鄭爽的感情，後來在2022年又爆出在徐開騁家過夜，男方多年女友張天愛公開錄音檔，古力娜扎才知道自己被騙，真的成了第三者，為此難過不已。近日古力娜扎上節目《旅行任意門》，罕見聊起婚姻話題，甚至透露自己隨時可能結婚，掀起熱議。
記者洪生儒／綜合報導
古力娜扎近年將重心放在事業上，鮮少公開談論感情相關的話題，不過近日她上節目《旅行任意門》時，罕見聊到婚姻的事情，並表示自己遇到對的人便會隨時結婚。古力娜扎大方直言：「只要遇到對的那個人，我就會結婚。」被問到會是什麼時候，她則回應：「隨時！經常有人跟我說，結婚這東西就是一定要有那個衝動的勁，如果你衝動的勁一旦過去了，就結不成了。」
古力娜扎目前雖然已到適婚年齡，但因為她現在依然處於單身狀態，在節目中談論到婚姻話題也掀起網友熱議，讓她的感情生活再度受到關注。古力娜扎也強調：「結婚需要依賴衝動，而非謀劃。」她認為只有當下的那股衝動，才是真正推動你前進的動力，她的言論也獲得不少網友支持，紛紛希望她可以早日遇到她生命中那個對的人。
此外，古力娜扎先前出席公開活動時，被發現整個人瘦成一圈，因為她本身體態就已經相當纖細，又變得更瘦後，看起來幾乎是皮包骨，不僅肩頸周圍的骨頭變得十分明顯，兩隻手臂也瘦到像竹竿，連上圍都被說變得有點平坦，整個人就像骷髏一樣，讓粉絲相當心疼也很擔心她的健康狀況，希望她多吃一點，「太瘦真的不好看」、「跟骨頭架子似的，瘦過頭了。」